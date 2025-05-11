her dilde anlam bulan anneler. Yılları yollarda harcanan anneler. Bir kandil gibi kendisini tüketirken bile ülkesine ışık saçan anneler. Hayatı sadece elinden değil yüreklerinden tutan anneler, çocuklarını kitap gibi okurken kendilerini unutan anneler.Her ay sonunda elde kalanı sıfırla toplayıp umutla çarpan anneler.Çaresizliğe diş geçiremeyen, çocuklarına süt içiremeyen anneler.Şerefsiz uyuşturucu baronlarına, eli bıçaklı çakallara evlatlarını kurban veren anneler.Gününüz kutlu olsun.

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Şartlar ne olursa olsun kendilerini erdemli bir hayata ilikleyen anneler.Başkalarının çocuğunu da kendi çocuğu belleyen anneler. Semt pazarlarında akşam saatlerini bekleyen anneler. Helalinden çile çekip onuruyla direnen anneler. Kocasının haram parasıyla hava atan kadınlara asla ve asla benzemeyen anneler. Hak yiyen değil, hakkı yenen anneler.Gününüz kutlu olsun.

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Güzelliğini gözlerinin içinde gizleyen, sararmış fotoğrafların içindeki hallerini özleyen, sevdikleri üzülmesin diye gerektiğinde hastalıklarını bile gizleyen anneler.Hayat onları ezip geçerken, karıncayı bile incitmeyen anneler. Dik kafalı erkek törelerine ve cinsel köleliğe boyun eğmeyen anneler. Ömrün her sayfasına bir seccade gibi serilen anneler. Evlatlarını sabahları dualarla işine ya da okuluna yolcu eden anneler.Gününüz kutlu olsun.

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Hayatın ırgatı oldukları yetmezmiş gibi günden güne eriyen anneler.Kocaları işsiz, çocukları beti benzi solmuş anneler. Cennet'i ayaklarının altına alan, hiçbir kula kul olmayan Allah'ın en görkemli eseri namuslu anneler."Bir anneye öldükten sonra cennet yakışır da bu dünyada insanca yaşamak yakışmaz mı?" diye sorduğumuz zaman acılarını içine gömen anneler.Gönüllerini senede bir gün alsak bile, hiçbir şekilde sitem etmeyen dağ yürekli anneler. Her sabah meleklerin gözyaşlarıyla yüzlerini yıkayan anneler.Gününüz kutlu olsun.

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Sizlere "gününüzü gösteren" bir düzende "Anneler Günü" başka nasıl kutlanır bilemiyorum.Dün gece bu şehri Seller götürdü Sen ağlıyorsun sandım Sabaha karşı Yağmurlar dindi Bilemezsin Benim bütün dualarım Senin içindi Ey benim sevmeleri Anneme benzeyenim Ben seni hiçbir zaman Bu kadar özlemedim Ey benim gözlerimi Avucuna yumduğum Senden sonra kimseyi Sevmedim sevemedimBir insanın anne karnında gelişmesinden doğumuna ve akıl çağına ulaşmasına kadar en az 20 yıl gerekiyor. Onun yapısını anlayabilmek için 30 asıra ihtiyaç var. Ruhuyla ilgili gerçekleri anlayabilmek için neredeyse sonsuzluk kadar uzun bir zaman dilimi gerekiyor. Yani her nefeste emek. Sonra çakalın biri çıkıyor, 15 yaşındaki pırıl pırıl Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldürüyor.Yılların emekleri, bir gencin geleceği, her şey paramparça.O annenin acısını tarif edecek cümleler yetersizdir. Ama bu ülkede kötülük öylesine palazlanmış, öylesine güçlenmiştir ki, bütün annelerin evlatları tehlike altındadır. İnsanların yüreği bu kadar kötülüğü depoluyorsa orada kötülük endüstrisi kurulmuş iyi insanları yok etmenin üretimi de olanca hızıyla sürecektir.