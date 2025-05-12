12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü mesajları 2025: Resimli, duygusal, eşe, sevgiliye minnettarlığı ifade eden Hemşireler Günü sözleri

"Bir hastanın yanında her an var olan, onları yalnız bırakmayan ve umut aşılayan tüm hemşirelerimize sonsuz teşekkürler. Sizler, sağlığımızın gerçek kahramanlarısınız. Hemşireler Günü'nüz kutlu olsun!"

"Gece gündüz demeden, bazen kendi hayatınızı bir kenara bırakarak hastaların iyiliği için çaba gösteriyorsunuz. Verdiğiniz emeklerin her biri sonsuz takdiri hak ediyor. Hemşireler Günü'nüz kutlu olsun!"