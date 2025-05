ÖNCEKİ gün yolumun üzerindeki evin kapısında tabela gördüm; "dikkat köpek yok!" Şaşırdım, bir insan neden köpeğinin olmayışına dikkat çekmek için levha asardı?

Bahçe kapısının ardındaki benim yaşlarımdaki adam çok dikkatli baktığımı görünce bir açıklama yapmak ihtiyacı duydu. "Bu dünyada korkulacak tek canlıdır insan." Fikir ortaklığına mahsuben "aynen" dedim.

***

Ardından da "bu bahçede daha önce köpek var mıydı?" diye sordum. "Evet" dedi "ama zehirlediler!" Bu ülkede çocukları kadınları bile katleden insanların varlığını bildiğim içindir ki "bunu kim yapar ki?" diye sormadım.

Adam köpeğinin neden zehirlendiğini de anlatan cümleyi kurdu o sıra. "Birkaç defa çok havlıyor diye şikayet edenler olmuştu.

Ama tam olarak bunu kimin yaptığını bilmiyorum." Cinayetlerin faillerini bulmak bile zorken bir hayvanın katilini ara ki bulasın!

***

"Peki" dedim "astığınız bu levhayla köpeğinizi katledenlerin çirkinliğine baş eğdiğinizi düşündünüz mü?" Sorumu anladı ve çok net biçimde "hayır" diye karşılık verdi. "Onların katlettikleri bir canlının yokluğunu en güzel böyle ifade ettiğimi düşünüyorum.

Dikkat köpek yok. Çünkü onu siz öldürdünüz! Bu tabela onu haykırıyor." Üç kelimelik sihir çözülmüştü adama saygılarımı sundum ve yoluma devam ettim.

***

Aklıma bundan birkaç yıl önce Fatih'te kızgın şişlerle dağlanan köpek geldi. O köpek çok acıkınca bir kebapçı dükkanına girmişti de bir porsiyon kebabı izinsiz yediği için dükkan sahibi tarafından dağlanıp kapının önüne konmuştu.

Sonrasında dükkanın tıklım tıklım dolduğunu öğrendim. "O dükkan şimdi paket servis yapıyordur" dedim kendi kendime. Vicdanlı insanlar tarafından tedavi ettirilen ve bir sığınağa teslim edilen o köpek yaşıyor muydu acaba?

***

Hayvanların katledilmesinin olağan sayıldığı ve kan dökmenin kan vermekten değerli sayıldığı bir dünyada yaşıyorduk artık.

Düşündüm de suya inen geyikleri bile birkaç kişi bir olup elindeki silahla öldüren adamlara "avcı" denilen bir dünyada, hayvanların bulunduğu her yere "dikkat insan var!" diye bir levha asmak gerekiyordu aslında.

Her levha insanların okuması içindir. Eğer hayvanların canına okumak gibi bir tutkuları yoksa ve onların katledilmesinden vicdanları sızlıyorsa!

MUTLULUK TAKVİMİ

Her canlıya saygı göster.

Ada vapuruyla seyahat et.

Kimseye karşı önyargılı olma.

Çocuklarının arkadaşlarını yakından tanı.



Gözlerim sonbahar

Yüreğim kışta

Aklım o son bakışta

Birini böyle yakış da

Ben var ya

Nasıl anlatırım

Vedayı aşka

Kalbim aynı telaşta

Birine böyle alış da

Ben var ya



Ortada kalmış

Ödenmemiş bir hesap var

Faili belli suçu sabit

Bir kaçak var



Bunlar senin yüzünden

Başıma geldi İstanbul

Hayatımı mahveden

O zalimi bana bul İstanbul

Hakkı YALÇIN



Televizyonlara baktığımda "yüzü olmayan" adamlar görüyorum.



Ne yazık ki!

Eski moda pikaplarda plak dinlemek yeniden moda oldu, plaklar değerlendi ama eski plakları bulmak kolay değil; bu demektir ki eldekilerin değerini kaybedince anlıyoruz.

Düşünüyorum da keşke eski güzelliklerin öznesine özlem duyulsa, eski terbiyeye ve asalete yani.

Her mesleğin adaletli ve namuslu insanlarına. Oysa azalan güzellikler yarın hiç kalmayacak çoğalan kötülükler hiç azalmayacak. Durum onu gösteriyor!