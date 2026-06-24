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Bizim gençlik kuşağımızın ilginç halleri vardı. Yoksul ama yiğitçe yaşadılar, omuz omuza şarkılar söylediler, şiirler yazdılar duvarlara.
Sinemaya tiyatroya gittiler, uyanmak için kitap okudular. Çocuklarına haram yedirmediler, yalan yere yemin etmediler, kimsenin parasını çalmadılar, çalanları da alkışlamadılar. Yere tükürmediler ama şerefsizliğin yüzüne tükürdüler.
***Şimdiki kuşağın yaraları açıkta, gülleri çoktan solmuş! Çoğunun gelecekle ilgili kuşkuları büyük. Çocuklara gösterilen örneklerin karşılığı gelecekte nasıl bir bedel gerektirecek acaba? Zenginliğin tanımlaması iki kuşak arasındaki farkın da yansıması. "Benim babam başkalarını düşündüğü için suçlu sayıldı, senin baban kendinden başkasını düşünmediği için paraya boğuldu!"
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Herkesin yolda yürürken yapay zekanın ürettiği ikiziyle karşılaşma ihtimali büyük.
***Dengesiyle oynanan insanlık ve bencillikle yaşam alanını daraltacak. Çocukların düş gücü de kalmayacak işgücü de. Aile, sadakat ahlak gibi değerlerin günden güne eridiği bir dünyada bırakın buğdayı, şefkat ve dürüstlük tohumları bile tedarik edilemeyecek hale gelecek. Bu da teknolojinin zaferi sayılacak!
***Bizler gençliğimizde merhametli, dürüst ve onurunu her şeyin üzerinde tutan güzel insanlar tanıdık ve sevdik. Bizler çocukları sevdik, çocuk kalanları, yangını söndürmek için ortaya canını koyan yiğitleri. İnsanları harcama limitleri sınırsız olan parazitlerle işimiz olmadı olmaz. O yüzden kalan hayata az bilet tam kişilik! Çünkü biliyoruz ki bizim kuşağın o güzelim vakitleri de o güzel insanları da bir daha gelmeyecek.
24 HAZİRAN 2026
Mutluluk Takvimi
Papatyaların fotoğrafını çek.
Gözün tok olsun.
İstediğini değil gerekeni al.
Nasıl alışırım
Bilmem ki nasıl
Ben doğdum doğalı
Aşkta kayıbım
Yakışmaz diye
Yakışmaz asıl
Ağlamak ayıpsa
Bu da benim ayıbım
Aşka düşen ağlar
Elinde değil
Vefasız bir aşkın
Ahiretinde Doğarken öğrendim
Ben ağlamayı
Hepimiz insanız
Nihayetinde
Hakkı YALÇIN
Ölen her çocuk gökten bir yıldızın eksilmesi demektir.
Ağaçlar!
Ağaçların da isimleri var, insan isimleri kadar değerli. İlaç isimleri her geçen gün ezberlenirken hiç sormuyoruz kendimize "neden?" diye. Ağaçların ilaçlardan değerli olduğunu unuttuk. Dünyanın suratı her gün biraz daha asılıyor. Havalar ısınırken ormanların yanma ihtimali de büyüyor. Ormanlar; ağaçlar ve canlılar için mezar yeri ama bazıları için de pazar yeri. O yüzden en iyi ağaçlar bilir kendilerini yakan katilleri!