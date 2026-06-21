Teknoloji ve paranın özne olduğu hayatta en değerli gerçektir yalan. Ben kula kulluk etmeyen, Allah'ın kendisine bahsettiği insani değerleri hiçbir şartta terk etmeyen, çocukları ve kadınları incitmeyen babaları sevdim. Küçüklerine el veren, hayat otobüsünde hala büyüklerine yer veren, erkekliğini silahla değil yüreğiyle gösteren babaları.

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Ben hayata siyah beyaz film gibi bakan babaları sevdim. Çocuklarına iyi geceler dilerken ertesi sabahın karanlığına gömülen babaları.Acımasız hayata karşı dik duran, haksız kazancın üstüne yatmayan, doğruya hile, duaya yalan katmayan babaları.Haysiyetli bir yolculuk sürerken mazisini özleyen, yüreğindeki cam kırıklarını evlatlarından gizleyen babaları. Can veren babaları, tanımadığı hastaya bile kan veren babaları. Ekmeklerin bozulduğu bir ülkede hala mayası bozulmayan babaları.

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Ben gönül kumbarasında sevgi biriktiren babaları sevdim. İçi karardığında güneşe bakan, karanlık bir adam görse kibrit çakan, pire için yorgan yakan babaları. İnsanların sırtına basarak merdiven çıkan babaları değil, dağ gibi babaları, kırık dal gibi babaları.

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Hayat başladığın beşiğe geri dönmekse, şerefsizliğe bu kadar eğilmek ve bu kadar kire bulaşma tutkusu nedir? Mafya babası, kara para babası! Uyuşturucu çakallarına bile baba denilen böyle bir düzende ahlaksız düşlerin beyinlerine kazındığı çocuklar, gelecek günlerde hangi yola sapacak acaba? Baba olmanın sorumluluğu, kendi çocukluğu kadar saf değil şimdiki babaların. O yüzden zamana incinmiş babaların bendeki yeri başkadır.

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Hayatın terbiye ettiği babalarla kirli paranın terbiyesiz hale getirdiği babalar arasındaki fark, bugün eli öpülecek babaların farkını gösterir.

Kendini dürüstlük ve haysiyetle şereflendiren, çocuklarına sadece helal lokma yediren yürekli babaların gününü kutluyorum! O dev adamların.

Haram yiyerek, uyuşturucu satarak, hatta ruhunu bile satarak kasasının hacmini genişleten, başka çocuklardan çalıp kendi çocuklarına lüks hayat yaşatan onursuz babaların değil. Onların kutlanmadık günü yok zaten!



21 HAZİRAN 2026

Mutluluk Takvimi

Babana saygıda kusur etme.

Özel günde özel davran.

İlginç bir omlet yap

Hep senden yanadır

Çektiğim kahır

Derdimi o nemli

Duvarlar dinler

Yaylı tamburlara

Benzedi kalbim

Böyle inim inim

Her gece inler

Kirpiklerim ıslak

Bulutum kara

Alıştı gözlerim

Yağan yağmura

Sevilip sevmekten

Vurgun yedik biz

Savrulduk bir gece

Çok uzaklara

Hakkı YALÇIN



Bu Trump yakında İran vatandaşlığına başvurursa hiç şaşırmam!



Buyurun beyler!



Milli takımın Amerika macerası hezimet. 'Niye böyle oldu?' diye sorgulamak için geç kaldık. Sabahın erken saatlerinde maçı izlemek için kalkan insanlar, sahada o formayı giyenlerden çok daha fazla emek harcadı ve eminim ki daha çok üzüldü. Futbolcu beyler son maçı da oynayıp tatile çıksınlar, Faslı Hakimi'nin verdiği mücadeleye arada bir göz atsınlar. PSG ile tarihi bir sezon daha geçiren adamın, milli formasına gösterdiği sadakatin sırrını çözmeleri mümkün değilse, önlerindeki sezona baksınlar. Nasılsa çuvalla para, medyatik troller, körü körüne sevdalı taraftar alkışlarla onları bekliyor.