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HAKKI YALÇIN
HAKKI YALÇIN
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Yürek yasası!

Eklenme Tarihi 23 Haziran 2026
Milli takım sanki üzerine forma geçirilmiş camdan bir takımdı, çabuk kırıldılar. 24 yıllık uzun hikayeyi kısa keserken düşlerimizi de kırdılar kalbimizi de. Potansiyel var mıydı? Vardı. Felsefemiz var mıydı? Vardı. Olmayan neydi? İnançtı, sadakatti ve her şeyden önemlisi yanlışlarında inat eden bir teknik adamdı. O yüzden erken dönüş kaçınılmaz oldu.

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Popüler olmak için ağzını bozanların ağzının içine düşenler varken, belki de kendimizi sorgulamak zorundayız. Dün sustuklarımızı bugün konuşurken, bu hezimetteki payımızı inkar edemeyiz. Zafer sarhoşluğuna ortak olduk. Seçilen yanlış futbolcuları görmezden geldik. Şimdi "hiç olmazsa şu Amerika'yı yenin de yüreğimize su serpin" demekten başka bir şey kalmadı elimizde.

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Adam kayırmakta usta olmayı matah bir şey zanneden, yaptığı hataların bile farkına varmayıp, "nasipten öte yol yok" diyen Montella'ya, "o koltuk herkese nasip olmayacak kadar görkemli bir koltuktur" desek ne fayda! Zamanında fark etmediğimiz yanlışları şimdi doğrulasak neyi kurtarabiliriz? Geleceği mi?

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Merak etmeyin bu enkaz üç günde temizlenir. O sırada her maçta yüreğini ortaya koyan voleybolcu kızlarımız Çin'i de alt ederek Ankara'yı sallar ama bu ülkede futbolun kadife keseleri yürek yasalarını her zaman sollar!

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