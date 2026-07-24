Kırıkkale'de Uzman Çavuş Engin Keyvanoğlu'nun hayatını kaybettiği motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Kırıkkale'nin Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Doğu Bulvarı'nda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Engin Keyvanoğlu'nun kazasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Başka bir motosikletin kamerasına yansıyan o anlarda çarpışma ve savrulma anları saniye saniye kaydedildi. İşte Engin Keyvanoğlu'nun vefat ettiği kaza anına dair yürek yakan görüntüler.
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel