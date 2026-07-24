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Kırıkkale'de Uzman Çavuş Engin Keyvanoğlu'nun hayatını kaybettiği motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Kırıkkale'de Uzman Çavuş Engin Keyvanoğlu'nun hayatını kaybettiği motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı

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Kırıkkale'nin Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Doğu Bulvarı'nda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Engin Keyvanoğlu'nun kazasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Başka bir motosikletin kamerasına yansıyan o anlarda çarpışma ve savrulma anları saniye saniye kaydedildi. İşte Engin Keyvanoğlu'nun vefat ettiği kaza anına dair yürek yakan görüntüler.

Kırıkkalede motosiklet ile otomobil çarpıştı: Uzman Çavuş Engin Keyvanoğlu hayatını kaybetti
Kırıkkale'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: Uzman Çavuş Engin Keyvanoğlu hayatını kaybetti
Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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