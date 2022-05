Trabzonspor’a çok yakıştı

YILLARDIR vuslat hep başka baharlara kaldı. Her sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkıldı ama hayal kırıklıkları yaşandı. Trabzonspor özel bir takım. Özelliği ise İstanbul'un 3 büyük takımına karşı bir devrimi gerçekleştirmek. Ve bunu sayısız kere yapmasıydı.

Bu takımın bir futbol kültürü olduğu gerçeğini kimse yadsımamalı.

Geçen sezonla başlayan ve bu sezonla devam eden doğru yapılanma ile istikrarlı bir süreç yaşandı. Sezon başından beri oynadıkları her maçta takım olma bilincini, kazanma azimlerini, coşkularını ve her şeyden önemlisi sorumluluk anlayışlarını sahaya yansıtan bir ekip olarak gördük. Şampiyonluğu kesinlikle hak ettiler.

Gösterdikleri performansla ve istikrarlı yapıya büyük saygı duymak gerekir.

Taraftarıyla da sezon başından beri bir bütün halinde olan Trabzonspor'a bu şampiyonluk çok yakıştı. Başta teknik direktör Abdullah Avcı olmak üzere emeği olan herkese teşekkür etmek gerekiyor.

Trabzonspor özel bir takım.

