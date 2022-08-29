Kayıp mı kazanç mı?

SEZONUN ilk büyük maçı. Kopenhag karşılaşmasından sonra Trabzonspor'un mental yönden büyük sorun yaşadığı bir gerçek. Bir başka gerçek var ki böylesi büyük bir maça sorunlarla dolu bir kadro ile başlamak ve sakatlıklar büyük bir sorun. Abdullah Avcı mental yönden istenilen düzeyde olunmadığı bir yapı içerisinde olan bir 11'i sahaya sürmek zorunda kaldı. İlk yarıda kendi alanında oyunu kabul eden ve de takım savunmasını öne çıkaran bir yapı. Fakat kazanılan toplarda öyle pozisyonlar var ki öne oynaması gereken anlarda pas yanlışlığından sorunlar ortaya çıktı. Orta alanda Siopis ve Dorukhan oyunun sadece savunma tarafında olan iki isim. Bardhi öndeki oyuncularla pas bağlantısını kurmaya çalışan isim ama duran toplar dışında yetersizliği öne çıktı. Önde Trezeguet ve Djaniny orta alandan gerekli desteği alamadıkları için bireysel becerileriyle sonuca gitmeye çalışan iki isim.

İkinci yarı yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra ise ofansif anlamda rakip alanda üretkenlikten uzak bir Trabzonspor vardı. İlk yarı Mertens'in ve ikinci yarıda Kerem'in pozisyonlarında kaleci Muhammet kurtarışlarıyla öne çıkan isim oldu. Kayıp olan 3 puan ama şu an Trabzonspor'un içinde bulunduğu durumu, böylesi büyük bir maçta sakatlıkları ve Şampiyonlar Ligi hayal kırıklığını düşündüğümüzde alınan bir puanın küçümsenmemesi gerektiğini düşünüyorum.