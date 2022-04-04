MUHTEŞEM bir atmosfer...
Etkilenmemek mümkün değil.
Trabzonspor 11'inde hücum ağırlıklı oyuncular fazlaydı. Beşiktaş ise yeni bir teknik adam ve yeni bir oyun anlayışı ile sahadaydı. Maçın başlamasıyla birlikte Beşiktaş'ın önde yaptığı pres, kaptığı toplar ve öne çabuk oynamaya çalışan bir yapı içerisinde olduğunu gördük. Trabzonspor'da böyle bir oyun anlayışı karşısında sorunlar öne çıktı. Bunda en büyük etken orta alan yetersizliği. Önde hücum ağırlıklı oyuncularınız varsa rakip alanda daha fazla kalmanız gerekmekte. Orta alanda Siopis, tek başına maç süresince büyük bir mücadele gösterdi ve takımını ayakta tutmaya çalıştı. İkinci yarı Cornelius'un oyuna girmesinden sonra Ersin'in yaptığı hatadan kaynaklı gelen golden sonra beklentilerin uzağında bir Trabzonspor vardı. Bir türlü organize olamadılar. Bu maçta Beşiktaş, Trabzonspor'a göre daha organize görüntüler ortaya koyan takımdı. Trabzonspor'da ise beklentilerin uzağında olan oyuncular vardı.
Böylesi büyük maçta her ne kadar futbol takım oyunu olsa da yetenekli oyuncu performansları büyük önem taşır. Beklentileri karşılayan iki isim ise kaleci Uğurcan ve Siopis'ti.
Beşiktaş daha organizeydi
MUHTEŞEM bir atmosfer...
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