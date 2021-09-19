Oyun gelişmeli

TRABZONSPOR'A bu maçta geçen haftaki beraberlikten sonra mutlak üç puan gerekliydi. Trabzonspor, bunu başardı. Önemli olan bu ama oynanan futbol beklentilerin çok uzağında olsa gerek.

Sorunların başında geniş alanda oynama yanlışlığı geliyor. İlk yarı 45 dakikalık bir süre, ofansif anlamda üretkenlikten uzak bir yapı. Trabzonspor'un savunmasıyla öndeki Cornelius arasında 60-70 metrelik bir mesafe varsa istenilen oyun doğaldır ki ortaya çıkmaz. Orta alanda Hamsik, Berat ve de Bakasetas, öndeki üçlüye hiçbir destek vermediler. Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür de çizgide kaldıkları için Bakasetas'ın uzaktan denediği şuttan başka pozisyon yoktu. İkinci yarı değişikliklerle rakibi zorlayan bir Trabzonspor vardı. Bunda da başrol Nwakaeme ve Bakasetas'taydı.

Bu ikilinin yaptığı paslaşmalardan sonra sezon başından beri takıma en büyük katkıyı yapan Bakasetas, sonucu değiştiren golü attı. Trabzonspor gibi bir takım 1-0'dan sonra daha farklı bir oyun kurgusu içerisinde olup bu kadar baskı yememeliydi.

MAÇIN EN iYİSi BAKASETAS

Trabzonspor'a 3 puanı getirdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ HAJRADINOVIC

Ön alanda üretken değildi.