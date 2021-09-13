Hatalar gecesi

BİR büyük maç... Kendi sahasında daha farklı görüntüde olması beklenen Trabzonspor için bana göre sonuç büyük hayal kırıklığı.

Galatasaray, deplasmanda oynamasına rağmen önde yaptığı baskıyla Trabzonspor'un hatalarından faydalanarak gol bulmayı amaçlayan bir taktikle maça başladı. Zaten yenilen iki golde de bunu gördük. İlk golde Edgar, ikinci golde de İsmail Köybaşı'nın büyük hatalarını izledik.

Trabzonspor'un en sorunlu bölgesi sol kenar...Kendi sahasında 2-0 geriye düşen takımda sorgulanması gereken bazı şeylerin olduğunu kimse inkar edemez. Cornelius her ne kadar golle buluşsa da Djaniny gibi rakip savunmanın arkasına sarkan ve de gezen bir oyuncu değil. Böylesi büyük maçlarda orta sahadaki gösterdiğiniz performans çok öne çıkar.

Bana göre Berat tercihi yanlıştı.

Onun yerinde Siopis gibi daha agresif özellikleri olan bir oyuncunun daha fazla katkı yapma şansı vardı.. Sonuç Trabzonspor için büyük bir hayal kırıklığı.

Çünkü şampiyonluk yarışında kendi sahanızda yaptığınız karşılaşmalarda rakipleriniz olarak gördüğünüz takımları yenmeniz sizi öne çıkaracaktır.

MAÇIN EN iYİSi NWAKAEME

Bir an olsun pes etmedi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ İSMAİL

Sol bekte yine aksadı.