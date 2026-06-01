Travis Scott İstanbul konseri ile tepkilerin odağında

Aylar öncesinden duyurulan ve Türkiye'nin en pahalı konser organizasyonlarından biri olarak gösterilen Travis Scott konseri, beklentilerin çok altında kaldı. Saatlerce bekleyen hayranlar, dünyaca ünlü rapçinin yaklaşık bir saat gecikmeyle sahneye çıkması ve performansının kısa sürmesi nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadı. Üstelik Travis Scott'ın konser boyunca yüzünü kapatması da sosyal medyada tartışma yarattı.

Dünyaca ünlü ABD'li rap yıldızı Travis Scott, kariyerinde ilk kez Türkiye'de sahneye çıktı. Aylar öncesinden duyurulan ve müzik dünyasında büyük heyecan yaratan organizasyon, gerçekleşmeden önce bilet fiyatlarıyla gündeme gelmişti. Ancak konser gecesi yaşananlar, etkinliğin müzikten çok hayal kırıklığıyla konuşulmasına neden oldu.

"Sicko Mode", "Goosebumps", "FE!N" ve daha birçok hit parçanın sahibi olan Travis Scott, İstanbul'da düzenlenen konseriyle hayranlarıyla buluştu. Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlik için binlerce kişi günler öncesinden hazırlık yaparken, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen hayranlar konser alanını doldurdu.

Konser daha başlamadan bilet fiyatlarıyla büyük tartışma yaratmıştı. Organizasyonda genel alan biletleri 30 bin TL'den satışa çıkarken, sahne arkası kategorilerinde fiyatların 60 bin TL'ye ulaştığı görüldü. İkinci faz satışlarında ise rakamlar daha da yükseldi.

Bazı kategorilerde bilet fiyatlarının 80 bin TL seviyesine kadar çıktığı belirtilirken, karaborsada bu rakamların çok daha yüksek seviyelere ulaştığı iddia edildi. Bu nedenle organizasyon, Türkiye'de bugüne kadar gerçekleştirilen en pahalı konserlerden biri olarak gösterildi.

Gecenin açılışını DJ ve prodüktör Faruk Sabancı yaptı. Konser alanında heyecan giderek yükselirken binlerce kişi Travis Scott'ın sahneye çıkacağı anı beklemeye başladı. Ancak beklenen an geldiğinde izleyiciler ilk hayal kırıklığını yaşadı.

Etkinlik programında belirtilen saatte sahnede olması beklenen Travis Scott, yaklaşık bir saatlik gecikmeyle seyircinin karşısına çıktı. Uzun süre ayakta bekleyen ve saatlerdir sanatçıyı görmek için alanda bulunan hayranlar, gecikme nedeniyle sosyal medyada da tepkilerini dile getirmeye başladı.

Ancak asıl tartışma performans başladıktan sonra yaşandı. Konser için büyük beklentiyle alana gelen müzikseverler, Travis Scott'ın sahnede oldukça kısa süre kaldığını öne sürdü. Yaklaşık 20 dakika süren performans boyunca sanatçı sevilen parçalarından bazılarını seslendirdi ancak birçok izleyici bu sürenin beklentilerin çok altında olduğunu savundu.

Konserin ardından sosyal medya platformlarında binlerce paylaşım yapıldı. Özellikle yüksek bilet fiyatlarını hatırlatan kullanıcılar, böylesine büyük bir organizasyonda çok daha uzun ve kapsamlı bir performans beklediklerini ifade etti. Bazı kullanıcılar konser deneyimlerini "hayal kırıklığı", "beklentinin altında" ve "fazla kısa sürdü" yorumlarıyla değerlendirdi.

Gecenin en çok konuşulan detaylarından biri de Travis Scott'ın sahne görünümü oldu. Ünlü rapçi performansı boyunca yüzünün büyük bölümünü kapatan aksesuarlar kullandı. Konser alanındaki birçok kişi sanatçının yüzünü net şekilde göremediğini belirtirken, bu durum sosyal medyada da gündem yarattı.

Konser sonrasında yapılan yorumlarda bazı kullanıcılar, "Travis Scott olduğuna nasıl emin olacağız?", "Gerçekten Travis miydi?" ve "Yüzünü hiç göstermedi" şeklinde paylaşımlar yaptı. Kısa sürede yayılan bu yorumlar sosyal medyada mizahi içeriklere de konu oldu.

Performansın sona ermesinin ardından bazı seyircilerin sanatçıyı yuhaladığı anlara ait görüntüler de sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Özellikle konser süresi ve sahneye geç çıkılması nedeniyle tepkilerin yoğunlaştığı görüldü.

Öte yandan organizasyona magazin ve spor dünyasından birçok ünlü isim de katıldı. Etkinlik çıkışında görüntülenen Kerem Bürsin, Mert Hakan Yandaş, Günay Güvenç, Pelin Akil ve Esra İzzet Özilhan geceye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konser sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pelin Akil, geceyi beğendiğini belirterek, "Konser çok güzeldi. Biraz geç çıktı ama güzeldi" ifadelerini kullandı.

Travis Scott cephesinden ise konser sonrası yaşanan eleştirilerle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'deki ilk konseri büyük beklentilerle gerçekleşen dünyaca ünlü rapçinin performansı, müzikseverleri ikiye böldü. Bazı hayranlar sanatçıyı canlı izlemenin heyecanını yaşadıklarını söylerken, bazıları ise ödedikleri yüksek ücretler karşılığında çok daha uzun ve kapsamlı bir sahne şovu beklediklerini dile getirdi.

İstanbul konserinin ardından Travis Scott'ın Türkiye programı kapsamında İzmir'de de sahne alması beklenirken, gözler şimdi ünlü rapçinin bir sonraki performansına çevrildi. Hayranları ise bu kez daha uzun bir konser ve daha güçlü bir sahne deneyimi yaşamayı umut ediyor.

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin