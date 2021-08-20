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İSKENDER GÜNEN İSKENDER GÜNEN
  • 20 Ağustos 2021, Cuma

Daha iyisi olmalıydı

YAPILAN transferlerden sonra doğaldır ki, beklentiler çok farklı. Gerek Süper Lig gerekse Avrupa'da Trabzonspor'un başarılı olmasını düşünenler çok fazla. Bu beklentilere karşılık vermek için sahada farklı bir görüntü içerisinde olmanız gerekiyor.
Her ne kadar rakip Roma'da olsa kendi sahanızda üstün olan taraf ve de gol pozisyonu üreten bir görüntüde zorundasınız.
Ama beklentilerin uzağında bir Trabzonspor vardı. İlk yarı yapılan atak girişimlerinin hepsi sol kenardan gerçekleştirildi.
Hamsik; bana göre dünkü maçın Trabzonspor adına üst düzeyde olan ismiydi.
Nwakaeme ile birlikte atak girişimlerinin odak noktasıydı.
İkinci yarıda Peres'in getirdiği topa Cornelius'un mükemmel kafasından sonra Nwakaeme ile girilen net gol pozisyonu hafızalara kazındı. Roma'nın attığı son gol ise savunma oyuncularının yerleşme hatasıyla meydana geldi. Ancak rakip Roma da olsa beklentiler sahaya yansımadı.

MAÇIN EN iYİSi HAMSIK
Yıldız oyuncu dün etkili oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ İSMAİL
Yenilen golde büyük hata yaptı.

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