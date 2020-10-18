Yaratıcı oyuncu yok

TRABZONSPOR'DA dün sorunlara dolu bir ilk 11 vardı. Çünkü Nwakaeme, Ekuban ve de Abdülkadir Parmak gibi bu takım için şu an çok önemli oyuncusundan yoksun bir 11 sahadaydı… Orta alan bir takımın kalbi. Eğer burada yaratıcı oyuncunuz yoksa böylesi maçlarda sorunlar yaşama şansınız çok fazla. Kamil Ahmet ve de Safa ilk kez bir arada oynayan ikili ve önde Baker mücadele ve de yardımlaşmada herhangi bir sorun yok. Ama top Trabzonspor'a geldiği anda sorunlar başlıyor. Baker'ın hiç gereği yokken yaptığı anlamsız bir hareket sonrasında İrfan ile gelen golden sonra Başakşehir moral motivasyon olarak daha üst düzeye çıkan taraf oldu.

POZİSYONA GİRMELİSİNİZ

Abdülkadir Ömür'den koşullar ne olursa olsun daha fazla sorumluluk almasını bekliyoruz.

Sezon başından beri yazdık çizdik… Bu takımın belirli bir oyun sistemi olmadığını, ve de sorunlar yaşayacağını dilimiz döndüğünce belirtmeye çalıştım.

Sakatlıklar, içinde bulunduğu durum, bunlar bir takım için sorunları beraberinde getirir. Yalnız koşullar ne olursa olsun kendi sahanızdaki bir maçta eğer siz Trabzonspor'sanız rakip sahada kornerleriniz ya da girdiğiniz gol pozisyonlarınız daha fazla olmak zorunda. Bunu gerçekleştiremediğinizde 'sakat ve cezalı oyuncularımız var' gibi nedenlerin arkasına saklanamazsınız.