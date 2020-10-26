Uğurcan ve Newton’un hataları…

MAÇI iki ayrı devre olarak yorumlayabiliriz. İlk devre Fenerbahçe'nin 15 dakikalık baskısını kırdıktan sonra golü bulan ve de oyunu istediği biçimde sürdüren bir Trabzonspor vardı. Orta alanda Hugo ve Edgar F.Bahçe'nin kenardan getirdiği toplarda rakiplerine pozisyon olanağı vermediler.

Nwakaeme ve Abdülkadir ayağa pası iyi uyguladıkları zaman Trabzonspor gol pozisyonu üretti. Bu maçta özellikle 1-0'dan sonra Trabzonspor'da olması gereken oyuncu Ekuban'dı.

İYİ BAŞLADI KÖTÜ BİTTİ

İkinci yarı ise önce Vitor Hugo'ya yapılan faul pozisyonu es geçildikten sonra kornere çıkan top ve de kaleci Uğurcan'ın hatası sonrasından gelen Fenerbahçe'nin gelen beraberlik golü… 1-1'den sonra her ne kadar F.Bahçe istenilen oyunu ortaya koyamasa da önde becerili oyunculara sahip. Yani sonucu her an sonucu değiştirebilecek yeterlilikte. Yenilen ikinci golde yine kaleci Uğurcan'ın hatası vardı. Fenerbahçe'nin attığı 3. gol ise her zaman yapılan bir organizasyon. Trabzonspor için iyi başlayan fakat kötü biten bir maçtı. Teknik adam Newton, sezon başından beri bu oyun sistemini yerleştirmeyi uğraşıyor. Yalnız Nwakaeme gibi kenarda topla buluştuğunda çok etkili olan bir ismi ısrarcı bir biçimde içeriye sokarak oynatma yanlışlığı içerisinde. Trabzon acilen toparlanmalı.