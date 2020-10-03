Sistem hatası
KENARDA OYNAMALI
Ama ofansif ağırlıklı kadro pozisyon üretmede yetersizlik içerisindeydi. İki kenar bekini hücumda kullanmak isteyen bir yapı. Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür top Trabzonspor'da iken içeri girmeye çalışan iki isim ama Pereira ve Marlon böyle bir sistemde ataklarda gereken desteği bir türlü veremedi.
Öncelikle hücumda Nwakaeme bu takım için çok önemli bir isim.
Ama bu oyuncu kenarda topla buluştuğunda etkili bir futbolcu. Ortada topla buluştuğunda ise gereken katkıyı bir türlü veremediği gerçeği var.
DÜŞÜNMELİLER
A.Ömür'den söz etmek gerek. Hala bekliyoruz! Yetenekli bir isim topla becerisi var ama sıradan bir isim gibi. Asist ya da gol yapması gereken bir futbolcu. Yani üçüncü bölgede topla buluştuğunda her maç katkı yapması gerekiyor. Fakat sorumluluk alıp sonucu değiştirme anlamında katkı vermekten neden bu kadar uzak anlamak mümkün değil! Ofansif anlamda bir kadro fakat orta alanda top rakibe geçtiği zaman Abdulkadir Parmak da olmadığı için dönen toplar hep Gaziantep'te kaldı.
Atılan gol taç atışından geldi.
HİÇ GEREĞİ YOKTU!
Bu kadar ofansif bir kadro ile sahaya çıktığınız zaman pozisyon üretmede sıkıntılar varsa oturup 'Nerede yanlış yaptık' diye düşünülmesi gerekmekte. Her zaman olduğu gibi öne geçtiğiniz bir maç ve de hiç gereği yokken yapılan penaltı! Fakat bu maçtan alınması gereken ders, bu sistem Trabzon'a göre olmadığı. Bu maçtan çıkarılacak ders ise oynatmak istediğiniz sistem bu oyuncu kadrosuna göre değil…
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