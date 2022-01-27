Asansör kullanmayan aidat öder mi?

KATIMDA asansör yok. Asansör aidatı ödemek istemiyorum. Yöneticim, "Nerede oturursan otur, asansör kullan veya kullanma asansör giderini ödeyeceksin" diyor. Bu konuda ne yapabilirim?

Kat Mülkiyeti Kanunu'na tabi binalarda ortak yerleri kullanmamaktan dolayı bunların masrafına iştirakten kaçınılamaz.

Ancak bunun aksine hükümler yönetim planına konulabilir ve böyle bir hüküm de geçerlidir.

Çoğunlukla uygulamada gördüğümüz, bu tür bağımsız kat maliklerinin asansör giderlerinden muaf tutulduğudur. Eğer yönetim planında böyle bir madde yoksa, konuyu bağımsız bölüm malikleri toplantısında gündeme getirerek, yönetim planı değişikliği talep edebilirsiniz. Bu toplantıda istediğiniz gibi bir karar alınmazsa, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 33'üncü maddesine göre, bulunduğunuz yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurabilir, yönetim planındaki hükmün değiştirilmesini talep edebilirsiniz.



ERKEK arkadaşımın evli olduğunu öğrendim.Kandırıldım, kendime olan güvenim de tamamen sarsıldı. Bu konuda ona tazminat davası açabilir miyim? Benim yasal haklarım neler?

Erkek arkadaşınızın evli olduğunu sizden gizleyerek sizinle ilişkiye girmiş olması sebebi ile, dolayısıyla kişilik haklarınızın ihlal edildiğini öne sürerek manevi tazminat davası açabilirsiniz. Bu davada erkek arkadaşınızın evli olduğunu bilmediğinizi ve arkadaşınızın size bu konuda yalan söylediğini ispatlamanız gerekmektedir.

Şahitler de gösterebilirsiniz. Erkek arkadaşınızın bu tutumunun Türk Ceza Kanunu anlamında bir suç teşkil etmeyeceği kanaatindeyim.