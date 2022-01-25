Kayıp araç için başvuru süresine dikkat!

Aracım çalındı. Kasko sigortası işlemleri nasıl ilerler?

Öncelikle araç çalınmalarında zaman kaybetmemek gerekir.

Çalınma hadisesinden sonra vakit kaybetmeden en yakın karakola gidip, olayı ihbar etmelisiniz. Aracın çalınması ve çalıntı araçla işlenecek muhtemel suçların üzerinize kalmaması adına yapılan tüm hızlı girişimler lehinize olacak. Yine aracın kasko sigortası mevcutsa, 5 gün içinde sigortanıza müracaat edebilir ve aracınızın çalındığını bildirebilirsiniz. Çalınan araç 30 günlük yasak bekleme zamanında bulunamamışsa, ilgili makamdan alınan yazı ile sigorta şirketine başvuru yaparak bedelinin ödenmesini talep edebilirsiniz.



Çıkan bir kavga esnasında vücudumda bazı yaralar oluştu. Şikayette bulunmak istiyorum. Ne kadar sürem var? Darp raporu almak avantaj mıdır?

Türk Ceza Kanunu'nun 86/2'de düzenlenen basit yaralama suçu, şikayete bağlı bir olan suçtur. Şikayet süresi fiil ve failin öğrenildiği tarihten başlar; bu süre 6 aydır.

Şikayetçi olmak adına bu süreyi aşmamak gereklidir. Olayın yargılama aşamasında ispat oldukça önemlidir. Darp raporu burada yaralanmanın tespiti aşamasında en önemli delildir.

Kamera kayıtları, görüntüler, ses kayıtları, tanıklar gibi deliller de ispat açısından şikayet edene avantaj sağlar.