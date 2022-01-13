Çatı kime aittir?

Sitemizdeki apartmanlardan birinin en üst katındaki kat maliki, çatıyı teras yaparak kullanıyor. Engel olabilir miyiz?

Çatı da Kat Mülkiyeti Kanunu gereği ortak alandır ve tüm kat maliklerinin açıkça rızası olmadıkça tek bir kat malikine özgülenemez ve bu alana teras vb. yapılar yapılamaz. Böyle bir durumun varlığı halinde kat malikleri kurulunun verdiği yetki ile site veya bina yönetimi tarafından müdahalenin men'i ve ecrimisil davaları açılabilir, yapılmış olan yapılar varsa, değişiklikler varsa eski hale getirilmesi talep edilebilir.

Site aidatını ödemeyene ne yapılabilir?

Aidat, aylık olarak ödenen ve ortak yaşam alanlarında görülen iş bölümünün desteği için mülk sahipleri tarafından karşılanan ücreti kapsar.

Bahçıvan, bakım, temizlik, onarım ya da kapıcılık hizmet bedellerinin içinde olduğu aidatı, kat malikleri yönetim planında gösterilen şekilde ödemekle yükümlüdür. Aidatını ödemeyen malik için Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 20'ye göre; asıl alacakla birlikte her aidat için aylık yüzde 5 hesabı ile gecikme tazminatı işletilebilir, ilamsız icra takibi yapılabilir. Madde 22'ye göre bağımsız bölüm malikinin borçları sebebi ile diğer bağımsız bölüm malikleri lehine ipotek tesis edilmesi dahi istenebilir.