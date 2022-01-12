Ayrı ev olmaması boşanma nedeni sayılır mı?

Kısa süre önce evlendim. Eşim bir anda annesinin de bizimle oturmasını istediğini söylemeye başladı. Nişanlılık sürecinde hiç böyle bir konu geçmemişti. Kayınvalidemle hiç anlaşamıyoruz. Beni bir türlü kabullenemedi. Bu durum boşanma sebebi sayılır mı?

Maalesef zor bir durum.

Evlilik birliği içinde asıl olan çiftlerin aile konutu içinde yaşamalarıdır.

Yargıtay, 2010 yılında vermiş olduğu kararla, bağımsız ortak konut seçiminden kaçınarak eşini, rızası olmadan kendi anne ve babasıyla oturmaya mecbur bırakan kocanın, 'eşini terk etmiş' sayılması gerektiği yönünde karar düzenlemiştir. Kısaca eşinizin size ayrı ev sağlamaması, rızanız olmaksızın ailesiyle birlikte oturmaya zorlaması boşanma nedenidir.



■ Eski eşim çocuğumuzu bana göstermiyor. Bir de üstüne nafakada ekstra artış yapmamı istedi. Böyle bir istekte bulunabilir mi? Ben ne yapabilirim?

Eşinizin size çocuğunuzu göstermemesi velayet hakkının kötüye kullanılmasıdır.

Çocuğunuzu mahkemenin kişisel ilişki tesisi için belirlediği günlerde icra kanalı ile teslim alabilirsiniz. Eşinizin bu davranışına devam etmesi, çocuğu size göstermemesi çocuğun velayetinin değiştirilmesine sebep olabilir. Çocuğun ihtiyaçlarının artması veya nafaka borçlusu eşin ekonomik durumunun eskiye nazaran iyileşmesi nedenleri ile nafaka artırım davası açılabilir.