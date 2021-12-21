Eşten habersiz kredi çekilir mi?

Eşim benim haberim olmadan kredi çekmiş. Şimdi bu yüzden sıkıntı yaşıyoruz. Böyle bir hakkı var mı?

Borçlar Kanunu'na getirilen düzenlemeyle kefil olmak isteyen eşe diğer eşin yazılı onay vermesi gerekmektedir. Aksi halde kefalet geçerli olmayacaktır.

Bu düzenlemenin amacı, evlilik birliği içinde edinilen mallarda her iki eşin de hakkının olmasıdır.

Başkalarının borçlarını üstlenerek bu malları riske atmak, diğer eşin iznine bağlı tutulmuştur. Kefalet izni yazılı olmalı ve sorumlu olunacak bedelin azami tutarı ve sorumluluğun tarihi de düzenlenmelidir. Fakat bu uygulama ticari hayatta bazı sorunlara neden olduğundan, 2013 yılında bir değişiklik yapılmıştır. Buna göre;



- Ticaret siciline kayıtlı ticari işletme sahibinin işletmesi ile ilgili,

- Ticaret şirketi ortağı veya yöneticisinin şirketle ilgili,

- Meslek siciline kayıtlı esnafın mesleki faaliyeti ile ilgili,

- 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerle ilgili,

- Tarım kredi, tarım satış ve esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilerle ilgili olarak verilecek kefaletlerde eşin rızasının aranmayacağı düzenlemesi getirilmiştir.