KİRACIM kirasını ödemiyor. Evden çıkarmak istiyorum. Neler yapabilirim?
Kiraya verilmiş bir taşınmazı tahliye edebilmek için kiralayan şu şekilde yol izleyebilir:
- Kiracıya karşı aykırılık nedeniyle sulh hukuk mahkemesinde bir tahliye davası açabilir. Bu şekilde kiracının tahliyesi talep edilebilir.
- Kira bedelinin ödenmemesi veya kira süresinin bitmesi halinde kiralayan doğrudan icra dairesi aracılığıyla taşınmazın tahliyesini isteyebilir.
- Adi kiralara ilişkin TBK M. 315'te; "Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.
Kiracıya verilecek süre en az 10 gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az 30 gündür.
Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar'' şeklinde düzenlenmiştir.
Kira ödenmiyorsa...
KİRACIM kirasını ödemiyor. Evden çıkarmak istiyorum. Neler yapabilirim?
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