Babalık davası açmak istiyorum. Bunun bir süresi var mı?
Türk Medeni Kanunu, çocukla babanın soybağının kurulması için bazı yasal düzenlemeler yapmıştır. TMK 31. madde gereğince çocuk ile babanın soy bağının kesinleşmiş olmasını anne ya da çocuk isteyebilir, bu bağlamda dava açılabilir. Açılan dava babaya karşıdır, eğer baba hayatta değilse mirasçılara da açılabilmektedir. Davalı babanın çocuğun kendisine ait olup olmadığının kesinleşmesi adına açılan davada, babalık unsuru DNA örnekleri ile tespit edilir. Yapılan değerlendirme sonucu çocuk, davalı babanın ise aralarında nesep ilişkisi kurulur ve aile hukuku ile miras hukukundaki yükümlülükler doğar. 2013'teki Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından önce eğer çocuk için kayyım atanmışsa, atanma süresinden itibaren 1 yıl, atanmamışsa çocuğun ergin olduğu tarihten itibaren 1 yıl içinde dava açılmalı idi. Anayasa Mahkemesi, babalık davası gibi bir davada zaman kısıtlamasının ilgili yasal düzenlemenin özüne aykırı olduğunu kabul ederek, babalık davasındaki hak düşürücü bu 1 yıllık süreyi düzenleyen kanun hükmünü iptal etmiştir. Yani babalık davası açmak için herhangi bir süre kısıtlaması yoktur, bu dava her zaman açılabilir.
Babalık davasında süre sınırı yok
Babalık davası açmak istiyorum. Bunun bir süresi var mı?
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