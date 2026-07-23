Kadınlar doğum sonrası çalışmadıkları günlerin primlerini toplu olarak hizmet süresine ekletebiliyor. Böylece üç çocuğu olan bir anne altı yıllık, yani 2160 günlük primi çalışmadan ödeyip emeklilik hesabında kullanabiliyor.

Geriye çekilen başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 veya öncesine ulaşıyorsa EYT kapsamında değerlendirme gündeme gelebiliyor. Ancak bu durum her staj sonrası doğum için otomatik olarak geçerli değil; doğum tarihi, ilk uzun vadeli sigorta başlangıcı ve borçlanılabilecek gün sayısı ayrı ayrı hesaplanıyor.

Çocuk başına en çok iki yıllık süre borçlanılabiliyor. Bir çocuk için 720 gün, üst sınırı gösteriyor. İhtiyaca göre daha az süre de borçlanılabiliyor.

Engelli çocuğu bulunan annelere sağlanan avantajlar neler?



ENGELLİ ÇOCUĞU BULUNAN ANNELERE İLAVE SÜRE

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalıların, 1 Ekim 2008 sonrasındaki uygun prim ödeme günlerinin dörtte biri toplam hizmet süresine ekleniyor. Eklenen süre kadar emeklilik yaşından da indirim yapılıyor. Yararlanılacak süre, annenin prim ödeme geçmişine ve şartların devam ettiği döneme göre belirleniyor.

103 BİN TL'LİK AVANTAJ

BORÇLANMA DOĞUM DİĞERLERİ FARK Günlük 352,32 495,45 143,13 Aylık 10.569,60 14.863,50 4.293,90 2 yıllık 253.670,40 356.724,00 103.053,60



NE KADAR ÖDENİYOR?

Doğum borçlanmasında en düşük ve en yüksek tutarlar brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. En az tutar aylık olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar oluyor. Bu da şu an için aylık 10 bin 569 lira 60 kuruş. Üst sınır ise bunun 9 katı. İki yıllık doğum borçlanması da 253 bin 670 lira tutuyor.

Doğum hariç diğer borçlanmalarda oran bu yılın başında yurt dışı borçlanmasıyla eşitlendi. Yani yüzde 45 yapıldı. Buna göre diğer borçlanmalarda en düşük ödeme 1 ay için 14 bin 863 lira 50 kuruş, iki yıllık da 356 bin 724 lira tutuyor. Buna göre 1 aylık doğum borçlanmasına, diğerlerine göre 4 bin 293 lira 90 kuruş daha az ödeme yapılıyor. 2 yıllık borçlanmada bu fark yaklaşık 103 bin 54 lirayı buluyor.

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