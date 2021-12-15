Borçtan ev sahibi de sorumludur

■ Kiracımın 1 senedir aidatını ödemediğini öğrendim. Site yönetimi bu aidatları benden talep ediyor. Ben ödemek zorunda mıyım?

634 sayılı yasa gereği aidat ödemekle sorumlu olan kişi doğrudan kat malikidir. Kiracı ile kat maliki arasındaki kira sözleşmesi sadece iki tarafı bağlayan bir sözleşme olduğundan, site yönetimini bağlamaz. Bu nedenle site yönetiminin öncelikle kiracıya müracaat etmek gibi bir zorunluluğu olmadığı gibi, kiracıya karşı hiçbir hukuki talepte bulunmasına da gerek yoktur. Kira kontratında aidatı kiracınızın ödeyeceği yönünde bir anlaşmaya vardıysanız, kiracınızın aidatları düzenli bir şekilde ödeyip ödemediğini kontrol etme sorumluluğu da size aittir.

■ Sitemizdeki apartmanlardan birinin en üst katındaki kat maliki, çatıyı teras yaparak kullanıyor. Buna engel olabilir miyiz?

Çatı da kat mülkiyeti kanunu gereği ortak alandır ve tüm kat maliklerinin açıkça rızası olmadıkça tek bir kat malikine özgülenemez ve bu alana teras vb. yapılar yapılamaz. Böyle bir durumun varlığı halinde kat malikleri kurulunun verdiği yetki ile site veya bina yönetimi tarafından müdahalenin men'i ve ecrimisil davaları açılabilir, yapılmış olan yapılar varsa, değişiklikler varsa eski hale getirilmesi talep edilebilir.

■ Sitede yöneticiyim, aidatlarını ödemeyenlerin suyunu kesmemde yasal bir engel var mı?

Aidat, aylık olarak ödenen ve ortak yaşam alanlarında görülen iş bölümünün desteği için mülk sahipleri tarafından karşılanan ücreti kapsar. Bahçıvan, bakım, temizlik, onarım ya da kapıcılık hizmet bedellerinin içinde olduğu aidatı kat malikleri, yönetim planında gösterilen şekilde ödemekle yükümlüdür. Aidatını ödemeyen kat maliki için Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 20'ye göre; asıl alacakla birlikte her aidat için aylık yüzde 5 hesabı ile gecikme tazminatı işletilebilir, ilamsız icra takibi yapılabilir.Peki bu süreçte su elektrik kesilir mi? Enerji faturaları tek bir fatura ile site yönetimine geliyor, site yönetimince pay ölçerler vasıtasıyla bağımsız bölümlere dağıtılıyorsa ve yönetim planında örneğin aidat borcunu ödemeyenlerin enerjisinin kesileceğine dair bir madde varsa veya daha önceki kat malikleri kurullarında tüm kat maliklerinin salt çoğunluğu ile böyle bir karar alınmışsa, artık yönetim suyu kesebilir. Fakat yönetim planında böyle bir madde yoksa yönetimin suyu ya da doğalgazı kesmesi yasal değildir.