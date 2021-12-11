Komşum evinde sürekli gürültü yapıyor. Rahatsızlığımı ilettim ama ses azalmadı, daha da arttı. Ne yapabilirim?
Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince komşuların birbirlerine karşı sorumlulukları vardır. Bunlardan biri de kişilere rahatsızlık vermemektir. KMK 18. Maddesi'nde belirtildiği üzere, komşular birbirlerini rahatsız edemez, birbirlerinin haklarını çiğneyemez ve yönetim planlarına karşı uyumlu olma hükümlerine sahiptir. Gürültü yapmak ve komşuyu rahatsız etmek kanun hükmüne aykırılık teşkil eder. Yüksek sesle kavga etmek, uzun süreli müzik dinlemek, uygunsuz zamanlarda yapılan tamir ve tadilat gibi ses çıkarıcı işlemler bir diğerini huzursuz edebilir. Eğer yapılacak işlemler ve zaman zaman ortaya çıkan sebepler, komşuya açıklanır ya da haber verilirse anlayışla karşılanacağı gibi, ileri boyutu komşunun hakkını gasp eden tavır ve düşünceler son derece rahatsız edicidir, bu sebeple hak doğurur. Kabahatler Kanunu'nun 36. Maddesi'nce gürültüden dolayı kaynaklanan eylemler para cezası ile sonuçlanır. Uygulanan idari para cezasına rağmen devam eden davranışlar var ise, sulh hukuk mahkemesine dava açabilirsiniz. Yaşanan olayda çekilmez hal tespiti alıp yasak koydurulabilir. Uzun süren eylemlerde ise kişilerin huzur ve sükûnetini bozma kapsamında 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası alabilirler.
Komşusunu üzen ceza alır
Komşum evinde sürekli gürültü yapıyor. Rahatsızlığımı ilettim ama ses azalmadı, daha da arttı. Ne yapabilirim?
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