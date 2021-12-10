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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
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  • 10 Aralık 2021, Cuma

Kıdem tazminatı haczedilir mi?

Çalıştığım işyeri tazminatımı ödeyecek. Borcum var. Tazminatım haczedilebilir mi?
Kıdem tazminatı maaş, ücret gibi bir ödeme olmayıp, kanunda kıdem tazminatının haczedilemeyeceğine ilişkin bir madde de bulunmamaktadır. Bu nedenle kıdem tazminatının tümüyle haczedilmesi mümkündür.

Bir iş arkadaşım maillerimi okumuş. Şikayetçi olabilir miyim?
Türk Ceza Kanunu'nun 132. Maddesi'nce haberleşmenin gizliliği temeline göre suç işleyen arkadaşınıza dava açmanız mümkündür. 1 yıldan 3 yıla kadar da hapis ya da para cezası ile yargılanabilir. Gizlilik ihlali, haberleşmenin içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse ceza 1 kat artırılır. Kişi kaydettiği bu içerikleri hukuka aykırı ifşa ederse, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılır.

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