İşte mobbinge uğrayan işçilerin hakları

■ Şefim sürekli olarak benimle uğraşıyor. Psikolojik baskıya maruz kalıyorum. Bu konuda rahatsızlığım had safhada. Hukuki olarak ne yapabilirim? Haklarım neler?

Çalışanın mobbing nedeniyle iş akdini feshederek mobbing tazminatı talep edebilmesi için öncelikle uğradığı davranışın mobbing olup olmadığını doğru bir şekilde değerlendirmesi gerekir. Bir eylemin mobbing olarak değerlendirilebilmesi için sürekli olması, istifa etmesi amacıyla yapılması gerekir.

Yani işyerinde işçinin uğradığı her kötü muamele mobbing değildir.

İşçi mobbinge uğradığını ispatlamakla yükümlüdür.

Mobbinge uğrayan işçi,

İş sözleşmesini haklı nedene dayanarak feshedebilir,

Belli şartlarda ayrımcılık tazminatı isteyebilir,

Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu'na göre tazminat isteyebilir,

Mobbing yapan yöneticiyi dava edebilir ve manevi tazminat talebinde bulunabilir,

Koşulları söz konusu ise işçi, kötü niyet tazminatı hükümlerine de başvurabilir. Mobbinge uğrayan işçi iş akdini bu nedenle feshederse, istifa etse dahi, kıdem tazminatını da almaya hak kazanacaktır. Mobbing nedeniyle iş akdinin feshi halinde ihbar tazminatına ise hükmedilmeyecektir.

KİMLER TAZMİNAT ALIR?

■ Kıdem tazminatı alabilmem için işten nasıl ayrılmalıyım?

Kıdem tazminatı, işveren tarafından işçiye bazı koşulların varlığı halinde işyerindeki kıdemi ve aldığı maaşa göre hesaplanarak ödenen bir tazminattır. İşçinin son aldığı ücrete prim, ikramiye, yol, yemek, sosyal yardım gibi haklar da ilave edilerek bulunan brüt ücret üzerinden hesaplanarak ödenir. İşçi kıdem tazminatı için kurumda en az 1 yıllık çalışma süresini doldurmuş olmalı ve iş akdi istifa veya işveren tarafından haklı bir nedenin varlığı sebebi ile feshedilmemiş olmalıdır. İşçi, emeklilik, mobbing veya haklı bir nedenle fesih hakkını kullanarak istifa ediyorsa yine kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır. Yine, erkek işçi için askerlik, sağlık, iş koşullarında esaslı değişiklik, kadın işçi için evlilik gibi nedenlerle işçinin istifa etmesi halinde, gerekli diğer şartların oluşmasıyla da işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Öyle ki, işçinin vefatı halinde geriye kalan mirasçıları kıdem tazminatı talebinde bulunabileceklerdir.