Balkonunu kapatmak isteyenler dikkat!

Bir sitede yaşıyorum. Balkonu odaya katmak istiyorum. İzin almam gerekiyor mu?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 19. maddesine göre, kat malikleri ana taşınmazın mimari durumunu titizlikle korumaya mecburdur.

Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin 5'te 4'ünün yazılı rızası olmadıkça ana taşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yaptıramaz. Binanın dış görüntüsünü değiştiren balkonun cam ile kapatılması da projede yoksa veya kat maliklerinin 4/5'inin yazılı onayı bulunmuyorsa yasal değildir ve bir kat maliki sizi şikayet ederek veya hakkınızda dava açarak tüm masrafları size ait olmak üzere balkonun eski hale getirilmesini talep edebilir.

Evliyim. 16 yaşında bir kardeşim var. Kardeşimin velayetini alabilir miyim?

Velayet hakkı yalnızca anne ve babaya verilmiş bir haktır. Üçüncü kişiler ise yalnızca vasi olabilir. Küçüğe vasi atanabilmesi için öncelikle velayetin kaldırılmasını talep etmelisiniz. 721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 348. maddesine göre çocuğun korunmasına ilişkin diğer önlemlerden sonuç alınamaz ya da bu önlemlerin yetersiz olacağı önceden anlaşılırsa, hakim aşağıdaki hallerde velayetin kaldırılmasına karar verir:

Ana ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, engelli olması, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeplerden biriyle velayet görevini gereği gibi yerine getirememesi.

Ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması.

Açacağınız velayetin kaldırılması ve vasi tayini talepli davada bu hallerin varlığını ve sizin de vasi olarak atanmanızın çocuğun menfaatlerine uygun düşeceğini ispatlamanız halinde vasi olarak atanabilirsiniz.