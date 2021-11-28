Vav TV İzle
Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 28 Kasım 2021, Pazar

Bahçe otopark olur mu?

Oturduğum sitede bahçe alanının bir kısmını otoparka çevirdiler. Hukuken mümkün müdür?
Bahçe alanı ortak alandır ve bu alanda tüm kat malikleri söz sahibidir.
Dolayısıyla tüm kat maliklerinin rızası ve onayı olmadan bahçe alanının otopark olarak kullanılmaya başlanması hukuka aykırıdır.

Site aidatları zamanında ödenmezse ne olur?
Kat malikleri; kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanan avansa eşit olarak, ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderler ile ortak tesislerin işletme giderlerine, kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.
Yönetici icra takibi yanında, kat sahibinin mal varlığına haciz koyabilir.

Boşanma kararı aldık. Anlaşarak ayrılacağız. Eşim 'Protokolü birlikte hazırlayalım' diyor. Nelere dikkat etmeliyiz?
Boşanma protokolünde her iki tarafın da boşanma konusunda anlaşması yetmez, nafaka, tazminat, mal paylaşımı varsa çocukların velayeti gibi hususlarda da anlaşmaları şarttır. Boşanma protokolü mutlaka yazılı olarak hazırlanmalıdır. taraflar anlaşmış olsa bile kamu yararı veya çocukların üstün yararı ilkeleri gereği hakim bazı anlaşma şartlarını kabul etmeyebilir veya resen düzenleyebilir.
Boşanma protokolü Medeni Kanun'un 166. maddesinin 3. fıkrasında gösterildiği şekilde hazırlanmalıdır. Bu protokol anlaşmalı boşanma davasında olduğu gibi, çekişmeli bir boşanma davası sürerken taraflar anlaşırsa bu halde de mahkemeye sunulabilir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Feride Hilal İmal Bahçe otopark olur mu?
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA