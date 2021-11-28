Bahçe otopark olur mu?
Bahçe alanı ortak alandır ve bu alanda tüm kat malikleri söz sahibidir.
Dolayısıyla tüm kat maliklerinin rızası ve onayı olmadan bahçe alanının otopark olarak kullanılmaya başlanması hukuka aykırıdır.
■ Site aidatları zamanında ödenmezse ne olur?
Kat malikleri; kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanan avansa eşit olarak, ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderler ile ortak tesislerin işletme giderlerine, kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.
Yönetici icra takibi yanında, kat sahibinin mal varlığına haciz koyabilir.
■ Boşanma kararı aldık. Anlaşarak ayrılacağız. Eşim 'Protokolü birlikte hazırlayalım' diyor. Nelere dikkat etmeliyiz?
Boşanma protokolünde her iki tarafın da boşanma konusunda anlaşması yetmez, nafaka, tazminat, mal paylaşımı varsa çocukların velayeti gibi hususlarda da anlaşmaları şarttır. Boşanma protokolü mutlaka yazılı olarak hazırlanmalıdır. taraflar anlaşmış olsa bile kamu yararı veya çocukların üstün yararı ilkeleri gereği hakim bazı anlaşma şartlarını kabul etmeyebilir veya resen düzenleyebilir.
Boşanma protokolü Medeni Kanun'un 166. maddesinin 3. fıkrasında gösterildiği şekilde hazırlanmalıdır. Bu protokol anlaşmalı boşanma davasında olduğu gibi, çekişmeli bir boşanma davası sürerken taraflar anlaşırsa bu halde de mahkemeye sunulabilir.
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