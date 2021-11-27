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İnternette hakarete ceza verilir mi?

Hakaret elbette suçtur. Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesine göre; bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az 3 kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. Sosyal ağları ve interneti bu denli sık kullandığımız günümüzde, insanların günlük hayatlarına nazaran çok daha cesur olduğunu ve çoğu zaman özellikle sanatçılara, siyasetçilere veya futbolculara kolaylıkla hakaret edebildiklerini görüyoruz. İnternet yoluyla hakaret suçu da Türk Ceza Kanunu anlamında suçtur ve üstüne üstlük yazılı bir delil ihtiva ettiği için ispatlanması da kolay sayılabilecek bir suçtur. Bu nedenle, nasıl günlük hayatta konuşmalarımıza dikkat etmek zorundaysak sosyal ağlardayken, de klavyemizin yazdıklarına dikkat etmek zorundayız. Yoksa bir sabah, cezalandırılmanız talepli bir suç duyurusu nedeniyle evinize yapılmış bir tebligatla karşılaşabilirsiniz.