Eşim ayrılmayı kabul etti. Mal paylaşımı konusunda da anlaştık sayılır. Protokolü kendimiz hazırlayabilir miyiz? Mahkeme kabul eder mi?
Her iki tarafın da boşanma konusunda anlaşması yetmez, nafaka, tazminat, mal paylaşımı varsa çocukların velayeti gibi hususlarda da anlaşmaları şarttır. Kamu yararı veya çocukların üstün yararı ilkeleri gereği hakim bazı anlaşma şartlarını kabul etmeyebilir veya resen düzenleyebilir.
Boşanma protokolü, Medeni Kanun'un 166. maddesinin 3. fıkrasında gösterildiği şekilde hazırlanmalıdır. Boşanma protokolünde tarafların ad ve soyadları, T.C. kimlik numaraları, adresleri, evlilik tarihleri, varsa çocuklara ilişkin doğum ve kimlik bilgileri mutlaka yer almalıdır. Ayrıca tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, maddi manevi tazminat, mal paylaşımı, müşterek çocukların velayeti ve kişisel ilişkinin nasıl tesis edileceği olmalıdır.
Anlaşmalı boşanmada nelere dikkat edilmeli?
Eşim ayrılmayı kabul etti. Mal paylaşımı konusunda da anlaştık sayılır. Protokolü kendimiz hazırlayabilir miyiz? Mahkeme kabul eder mi?
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