Alışverişlere ‘iade’ hakkı
İade hakkı, internet üzerinden yapılan alışverişlerde 14 günlük sürede mevcuttur. Birebir gördüğünüz ve satın aldığınız bir ürünü kural olarak ayıplı mal olmadıkça iade edemiyorsunuz. Fakat alışveriş yapmış olduğunuz şirket kendi politikası gereğince iade hakkı tanıyorsa iade hakkınız da mevcut olabilir. Bu nedenle güvenilir ve müşteri memnuniyetini önemseyen şirketlerden alışveriş yapmak son derece önemlidir. Ürünü aldığınız firmaya durumunuzu anlatın.
■ İnternetten aldığım bir ürün için cayma hakkımı kullanmak istediğimi 14 günlük süre içinde internet sitesine bildirdim, fakat kargo ürünü almaya geç geldiği için 14 gün içinde gönderemedim. Şimdi de 'Süreyi geçirmişsiniz' diyorlar. Ne yapmalıyım?
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yani 14 gün içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.
Bazı internet siteleri 'iade talebi oluştur' gibi bir linkle cayma hakkınızı kullanabileceğiniz bir bildirim mekanizması oluşturmuşlardır. Bu bildirimi bu kanalla yaptıysanız, yasal süre içinde cayma hakkınızı kullanmışsınız demektir ve ürünü göndermek için yasal olarak 10 günlük süreniz var demektir. Bu bildirimi yaptıktan sonra 10 gün içinde ürünü iade gönderebilirsiniz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- İşe iade davasında 30 kişi kriteri 19 Kasım 2021, Cuma İŞE iade davası açabilmek için işyerinde en az 30 kişinin çalışması gerekiyormuş. Burada sadece bağlı olduğumuz...
- Adli yardım nasıl istenir? 18 Kasım 2021, Perşembe Eşimle hiç anlaşamıyoruz. Ondan ayrılmak istiyorum. Ücretsiz avukat imkanından nasıl yararlanabilirim? Hukukumuzda...
- Tehdit edene uzaklaştırma 17 Kasım 2021, Çarşamba Eşim beni tehdit etti. Evden uzaklaştırma kararı nasıl alınır? Aile mahkemesince alınan tedbir kararları, ailede...
- Aidat borcu ev sahibinden istenir 16 Kasım 2021, Salı KİRACIM aylardır aidatı ödemiyormuş. Site yönetimi bu parayı benden istiyor. Ödemek zorunda mıyım? 634 sayılı...
- Yasalar marka sahibini koruyor 15 Kasım 2021, Pazartesi İsim hakkını aldığım markayı kullanan birileri daha var. Ne yapabilirim? Bu durumda benim haklarım neler? Türk...