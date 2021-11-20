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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
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  • 20 Kasım 2021, Cumartesi

Alışverişlere ‘iade’ hakkı

Mobilya aldım ama eve gelince beğenmedim. İade etmek için mobilyanın ayıplı bir ürün mü olması gerekiyor?
İade hakkı, internet üzerinden yapılan alışverişlerde 14 günlük sürede mevcuttur. Birebir gördüğünüz ve satın aldığınız bir ürünü kural olarak ayıplı mal olmadıkça iade edemiyorsunuz. Fakat alışveriş yapmış olduğunuz şirket kendi politikası gereğince iade hakkı tanıyorsa iade hakkınız da mevcut olabilir. Bu nedenle güvenilir ve müşteri memnuniyetini önemseyen şirketlerden alışveriş yapmak son derece önemlidir. Ürünü aldığınız firmaya durumunuzu anlatın.

İnternetten aldığım bir ürün için cayma hakkımı kullanmak istediğimi 14 günlük süre içinde internet sitesine bildirdim, fakat kargo ürünü almaya geç geldiği için 14 gün içinde gönderemedim. Şimdi de 'Süreyi geçirmişsiniz' diyorlar. Ne yapmalıyım?
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yani 14 gün içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.
Bazı internet siteleri 'iade talebi oluştur' gibi bir linkle cayma hakkınızı kullanabileceğiniz bir bildirim mekanizması oluşturmuşlardır. Bu bildirimi bu kanalla yaptıysanız, yasal süre içinde cayma hakkınızı kullanmışsınız demektir ve ürünü göndermek için yasal olarak 10 günlük süreniz var demektir. Bu bildirimi yaptıktan sonra 10 gün içinde ürünü iade gönderebilirsiniz.

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