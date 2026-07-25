Almanya'daki banka soygununda 3 Türk yakalandı

Soyguncuların bankaya girdiği bölüm. (Fotoğraflar: Takvim)

Zararın 300 milyon euro arasında olduğu belirtildi. 2023'te 1 milyon 950 bin euronun çalındığı banka hırsızlığıyla benzer özellik taşıdığını tespit eden polis, olayın şüphelilerinden Tolgay K.'yi teknik ve fiziki takibin ardından gözaltına aldı. Suç ortakları oldukları iddia edilen Ilker C. ve Serkan Ö. de havalimanında yakalandı. Şüphelilerin, Berlin ve diğer büyük şehirlerinde faaliyet gösteren, organize suç ve büyük soygunlarla tanınan Arap kökenli Rammo çetesiyle bağlantılı olduğu ileri sürüldü.