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Almanya'daki banka soygununda 3 Türk yakalandı

Almanya'da yılbaşı tatilinde bir bankaya girerek çoğunluğu Türklere ait 3 bin 100 kasayı soyan şüphelilerin 3 Türk olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin, arkasında Lübnan kökenli Rammo çetesinin olduğu ileri sürüldü.

Kaynak Gazete
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Almanya'daki banka soygununda 3 Türk yakalandı

Almanya'nın Gelsenkirchen kentindeki Sparkasse Şubesi, 27-29 Aralık 2025'te, soyuldu. Yılbaşı tatili nedeniyle bankada kimsenin bulunmadığını fırsat bilen soyguncular, şubenin hemen bitişiğinde bulunan otoparktan binaya sızıp, acil çıkış kapısından içeri girdi. Kasa dairesinin betonarme duvarını sanayi tipi devasa matkaplarla delen soyguncular, çoğunluğu Türklere ait 3 bin kiralık kasayı tek tek kırıp, içlerindeki külçe altınları, aile yadigarı mücevherleri, nakit paraları ve lüks saatleri çuvallara doldurdu ve kaçtı.

Soyguncuların bankaya girdiği bölüm. (Fotoğraflar: Takvim)Soyguncuların bankaya girdiği bölüm. (Fotoğraflar: Takvim)

Zararın 300 milyon euro arasında olduğu belirtildi. 2023'te 1 milyon 950 bin euronun çalındığı banka hırsızlığıyla benzer özellik taşıdığını tespit eden polis, olayın şüphelilerinden Tolgay K.'yi teknik ve fiziki takibin ardından gözaltına aldı. Suç ortakları oldukları iddia edilen Ilker C. ve Serkan Ö. de havalimanında yakalandı. Şüphelilerin, Berlin ve diğer büyük şehirlerinde faaliyet gösteren, organize suç ve büyük soygunlarla tanınan Arap kökenli Rammo çetesiyle bağlantılı olduğu ileri sürüldü.

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