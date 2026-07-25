Cilt kanseri tedavisinde çığır açan Türk buluşuna altın madalya

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa'nın ortak araştırma merkezi SABİOTEK'te görev yapan 12 akademisyen gururumuz oldu.

Romanya'da 17 ülkenin katılımıyla düzenlenen Euroinvent 2026 Uluslararası Buluş Yarışması'nda cilt kanserinin en ölümcül türlerinden biri olan melanoma karşı geliştirdikleri 3D baskılı mikroiğne yama sistemi ile uluslararası arenada Altın Madalya ve WIIPA Özel Ödülü ile kazanan ekibe övgü yağdı.