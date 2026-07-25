Cilt kanseri tedavisinde çığır açan Türk buluşuna altın madalya
Türkiye, sağlık biyoteknolojisi alanında ses getirecek bir başarıya daha imza attı. 12 akademisyen, Cilt kanserine karşı geliştirdikleri 3D baskılı mikroiğne yama sistemi ile uluslararası arenada altın madalya kazandı.
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa'nın ortak araştırma merkezi SABİOTEK'te görev yapan 12 akademisyen gururumuz oldu.
Romanya'da 17 ülkenin katılımıyla düzenlenen Euroinvent 2026 Uluslararası Buluş Yarışması'nda cilt kanserinin en ölümcül türlerinden biri olan melanoma karşı geliştirdikleri 3D baskılı mikroiğne yama sistemi ile uluslararası arenada Altın Madalya ve WIIPA Özel Ödülü ile kazanan ekibe övgü yağdı.
Türk bilim insanlarının geliştirdiği yenilikçi tedavi yöntemi, cilt kanseri tedavisinde hem başarı oranını artırmayı hem de hastaların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. TÜBİTAK ve TÜSEB desteğiyle geliştirilen hidrojel tabanlı mikroiğne yaması, kemoterapi ile fototermal tedaviyi aynı sistemde bir araya getiriyor.
ÖNEMLİ MERKEZ
3D baskı teknolojisi kullanılarak hazırlanan mikro iğneler, ilacı doğrudan tümör dokusuna ulaştırırken, sağlıklı dokuların zarar görmesini engelliyor.
Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi ve SABİOTEK Eş Direktörü Prof. Dr. Cem Bülent Üstündağ, "Merkezimizde 780 araştırmacımız var. 12 araştırmacımızın yer aldığı bu çalışma da mikro iğne temelli kemoterapik ilaç sistemini geliştirdik" dedi.