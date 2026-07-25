Eray'ın hayatta kalma şansı bu tedaviye bağlı: DMD savaşçısına destek

Henüz 9 yaşında... Yaşıtları gibi koşup oynamayı, doyasıya çocukluğunu yaşamayı hayal eden Eray Kıvanç Demir ise her güne ölümcül bir kas hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile mücadele ederek başlıyor. Eray'ın hastalığı henüz 9 aylık bir bebekken fark edildi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yapılan tetkiklerde kanındaki CK değerlerinin yüksek çıkması üzerine ileri incelemeye alındı. 2024 yılında DMD tedavisinde yaşanan gelişmeler, aileye yeniden umut verdi.

"YARDIM EDİN"

2025 Ocak'ta BAE'deki Dubai Fakeeh University Hospital'da gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda Eray'ın, hastalığın seyrini yavaşlatması beklenen Elevidys adlı gen tedavisine uygun olduğu belirlendi. Tedavinin maliyeti yaklaşık 3,2 milyon dolar. Valilik onayıyla başlatılan yardım kampanyası iki yıldır devam ediyor. Yaklaşık yüzde 66'sına ulaşıldı. Ancak Eray'ın tedaviye zamanında kavuşabilmesi için kalan kısmın da tamamlanması gerekiyor. Anne Sevtap Demir, "Yardım edin" dedi.

VALİLİK ONAYLI KAMPANYA



ALICI ADI: Eray Kıvanç Demir

FAALİYET NO: 34.2025.2701 Sevtap Demir

SWIFT KODU: TCZBTR2A

IBAN: TR33 0001 0090 1084 1745 5050 01