İŞE iade davası açabilmek için işyerinde en az 30 kişinin çalışması gerekiyormuş. Burada sadece bağlı olduğumuz şirkette çalışanların sayısı mı dikkate alınır?
İşe iade davası açabilmek için sizin de ifade ettiğiniz gibi fesih tarihinde şirkette çalışan işçi sayısının en az 30 olması ve işçinin en az 1 yıldır çalışıyor olması gerekmektedir.
Bu koşullar varsa ve işverenin feshi geçerli bir nedene dayanmıyorsa mahkeme işçinin işe iadesine karar verecek, boşta geçen 4 aya kadar maaş ve yan haklarını ödeyecektir. Yine işe başlatmama halinde de 8 aya kadar işe başlatmama tazminatı ödemekle yükümlüdür. İşe iade davası açmak için 30 kişinin hesabı önemlidir.
Yargıtay'ın yerleşmiş kararlarında yurt içinde şirketin şubelerinde çalışan işçilerin sayısı, uluslararası şirketlerde ayrı tüzel kişiliği olsun olmasın tüm ülkelerdeki çalışanların sayısı hesaba dahil edilir. Fakat, aynı gruba ait olsalar dahi farklı tüzel kişiliklere sahip şirketlerde çalışan işçi sayısı, sırf şirketler arasında organik bağ var diye hesaba katılmaz.
İşe iade davasında 30 kişi kriteri
İŞE iade davası açabilmek için işyerinde en az 30 kişinin çalışması gerekiyormuş. Burada sadece bağlı olduğumuz şirkette çalışanların sayısı mı dikkate alınır?
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