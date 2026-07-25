Sultangazi'de ailesini bıçakla rehin aldı: 15 yaşındaki genç yakalandı
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan 2 saatlik rehine krizi mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Ailesini rehin alan 15 yaşındaki genç, özel hareket timlerinin operasyonuyla yakalandı.
Giriş Tarihi:
İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda akli dengesi yerinde olmayan 15 yaşındaki genç, ailesini bıçak tehdidiyle rehin aldığı iddia edildi. Yardım çığlıklarını duyan çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, olayın ciddiyeti nedeniyle özel harekat polisleri de adrese yönlendirildi. Güvenlik güçleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Özel harekat polisleri operasyon yaparak zanlıyı gözaltına aldı. Aileyi kurtardı
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