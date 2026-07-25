Sultangazi'de ailesini bıçakla rehin aldı: 15 yaşındaki genç yakalandı

Ailesini bıçakla rehin aldı, özel harekat aileyi kurtardı. (Fotoğraf: DHA)

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, olayın ciddiyeti nedeniyle özel harekat polisleri de adrese yönlendirildi. Güvenlik güçleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Özel harekat polisleri operasyon yaparak zanlıyı gözaltına aldı. Aileyi kurtardı