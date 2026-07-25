CANLI YAYIN
Geri

Sultangazi'de ailesini bıçakla rehin aldı: 15 yaşındaki genç yakalandı

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan 2 saatlik rehine krizi mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Ailesini rehin alan 15 yaşındaki genç, özel hareket timlerinin operasyonuyla yakalandı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Sultangazi'de ailesini bıçakla rehin aldı: 15 yaşındaki genç yakalandı

İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda akli dengesi yerinde olmayan 15 yaşındaki genç, ailesini bıçak tehdidiyle rehin aldığı iddia edildi. Yardım çığlıklarını duyan çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ailesini bıçakla rehin aldı, özel harekat aileyi kurtardı. (Fotoğraf: DHA)Ailesini bıçakla rehin aldı, özel harekat aileyi kurtardı. (Fotoğraf: DHA)

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, olayın ciddiyeti nedeniyle özel harekat polisleri de adrese yönlendirildi. Güvenlik güçleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Özel harekat polisleri operasyon yaparak zanlıyı gözaltına aldı. Aileyi kurtardı

Zihni genç tutmak mümkün! Beyin sağlığını koruyan ve zekayı keskinleştiren temel alışkanlıklar
SONRAKİ HABER

Beynin yaşı: Zihninizi de genç tutabilirsiniz

 Beykoz’da minibüse çarpan otomobil takla atıp kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
ÖNCEKİ HABER

TEM Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler