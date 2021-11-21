Askerlik sonrası işe geri dönebilirsiniz

Vatani görevim için yakında işimden ayrılmam gerekiyor. Askerliği bitirdikten sonra geldiğimde yeniden işe devam edebilir miyim?

İş Kanunu, askerlik görevi ya da kanuni ödevler dolayısıyla görevini yarım bırakacak olan çalışana işini kaybetmemesi adına imkanlar tanıyor. Bu süre zarfında yeniden işe başlamasını sağlarken, bir iş kaybını önlüyor. Son derece yararlı ve iç rahatlatan bu durum içinse belli bir süre bulunuyor. Bu süreyi dikkatli takip etmelisiniz. İş Kanunu'nun 31. Maddesi uyarınca, işveren, işçiyi, vatani görevleri bittiği zamandan başlayarak iki ay içinde yeniden işine devam etmek isterse iş pozisyonları dolmamışsa hemen, eğer iş pozisyonları dolmuş ise uygun bir işe yerleştirmek için en kısa sürede İş Kanunu'na göre yeniden işe almak zorundadır. İş Kanunu bu şekilde açıklarken, işveren bu durumu kabul etmez ve işçisini yeniden işe almak istemezse, eski çalışanına işe başlatmama tazminatı ödemekle yükümlüdür. Fakat şu noktayı unutmamak gerek, çalışan kişi vatani göreve giderken, iş sözleşmesini kıdem tazminatını da kabul ederek feshetmişse, işe yeniden iadesini talep edemez.