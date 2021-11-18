Adli yardım nasıl istenir?

Eşimle hiç anlaşamıyoruz. Ondan ayrılmak istiyorum. Ücretsiz avukat imkanından nasıl yararlanabilirim?

Hukukumuzda özellikle ekonomik durumu elvermeyenlerin de hak arama özgürlüğünün bir güvencesi olarak 'adli yardım' kurumu mevcuttur.

Adli yardım, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 334. Maddesi'nde şu şekilde tanımlanmıştır; "Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, haklı oldukları yolunda kanaat uyandırmak kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler." Adli yardım, asıl talep veya işin karara bağlanacağı mahkemeden; icra ve iflas takiplerinde ise takibin yapılacağı yerdeki icra mahkemesinden istenir.

Talepte bulunan kişi, iddiasının özeti ile birlikte, iddiasını dayandıracağı delilleri ve yargılama giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını gösteren mali durumuna ilişkin belgeleri mahkemeye sunmak zorundadır.

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Derhal en yakın Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmanızı ve icra dosyalarını tespit edip bu dosyalar bakımından süresini geçirmediyseniz itiraz etmenizi, geçirdiyseniz de menfi tespit davası (borçlu olmadığınızın tespiti davası) açmanızı öneririm. Ayrıca cebri icra yoluyla veya başka bir nedenle bir ödeme yapmak durumunda kaldıysanız istihkak davası açarak da ödediğiniz bedelin iadesini talep edebilirsiniz.