T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, Mimarsinan Mah., 521 Ada, 2 Parsel, Taşınmaz üzerindeki yapılar hisseli şekilde kullanıldığı, çevresinde konut, ticaret+konut tipi yapılaşmalar mevcut olduğu, bilirkişi raporunda B harfi ile gösterilen 4 katlı binanın toplam inşaat alanı 409 m2, C harfi ile gösterilen 3 katlı binanın toplam inşaat alanının 281 m2 olduğu, D harfi ile gösteilen 3 katlı binanın toplam inşaat alanın 351 m2, E harfi ile gösterilen 2 katlı binanın toplam inşaat alanının 172 m2 olduğu, F harfi ile gösterilen 3 katlı binanın toplam inşaat alanının 255 m2 olduğu, bu binanın 29 m2'sinin satışa konu parselde, kalan kısmının komşu 325 nolu parselde kaldığı, taşınmazın ilçe merkezine nispi mesafede olduğu, Mimarsinan devlet Hastanesine, mahalle merkezine, alışveriş noktalarına, çarşı pazara toplu taşım araç duraklarına yüreme mesafesindedir.

Adresi : Mimarsinan Mah. E-5 Londra Asfaltı Cad No:56 Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 854,66 m2

İmar Durumu : 22.09.2023 tarihli yazıya göre Mimarsinan 521 ada, 2 parselin söz konusu alanda İBB 1/5000 ölçekli planlama çalışmalarının devam ettiği, bu sebeple çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin değerlendireleceği bildirilmiştir.

Kıymeti : 62.687.865,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 1-Tapu kaydındaki gibidir. 2-325 parseldeki bina 521 ada 2 parsele 11,35 m2 tecavüzlüdür.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 10:14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 10:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 10:14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 10:14

23/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02517241 #ilan.gov.tr