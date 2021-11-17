Tehdit edene uzaklaştırma

Eşim beni tehdit etti. Evden uzaklaştırma kararı nasıl alınır?

Aile mahkemesince alınan tedbir kararları, ailede meydana gelen şiddet olaylarında, aile bireylerinin tehditleri karşısında, aile bireylerinin cinsel, ekonomik, psikolojik zarar görme ihtimaline karşı ivedilikle uygulanan kararlardır. Kişilere yapılan sözlü ya da fiziksel saldırı niteliğinde olan fiillerde aile mahkemesine başvurularak bu filleri yapan veya yapma ihtimali olan kişilerin evden uzaklaştırılması talep edilebilir. Mahkeme kararını ivedilikle verecek ve kolluk kuvvetlerine, Aile Bakanlığı'na bildirerek önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.

Eşimden boşanmak istiyorum. Fakat beni çocukların velayetini almakla tehdit ediyor. Velayet kime verilir?

Yaşı küçük olan çocukların velayeti anne bakım ve ilgisine muhtaç oldukları için anneye verilir. İdrak kabiliyetine sahip yaşta olan çocuklar bakımından mahkeme pedagoglar vasıtasıyla çocuğun üstün yararını tespit ederken mutlaka ve mutlaka çocuğun da görüşünü almalıdır. Sizin müşterek çocuğa sağlayacağınız olanaklar, ilgi ve alaka yanında, çocuğunuzun ifade ettiği görüş mahkemenin velayet kararında oldukça önemli olacaktır.