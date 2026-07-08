UNESCO tescilli Van kahvaltısından Akdamar Adası’na: Van’ın kültürel mirası vitrine çıkıyor

Festival, yalnızca sanat etkinlikleriyle değil, Van mutfağını öne çıkaran gastronomi programıyla da dikkat çekecek. Şehrin dört bir yanındaki 25'i aşkın Lezzet Noktası'nda yöresel tatlar ziyaretçilerle buluşurken, ünlü şeflerin katılımıyla gerçekleştirilecek söyleşi ve etkinlikler de festival programına renk katacak.

Van, 11-19 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne üçüncü kez ev sahipliği yapacak.

VAN DOKUZ GÜN BOYUNCA KÜLTÜR VE SANATLA BULUŞACAK

Doğu Anadolu'nun en önemli kültür merkezlerinden biri olan Van, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında üçüncü kez ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Binlerce yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan kent, festival süresince tarihi mekanlarından kültür merkezlerine kadar birçok noktada sanatın farklı dallarına ev sahipliği yapacak.

Van Kalesi, Akdamar Adası ve kentin tarihi dokusunu yansıtan alanlar, festival boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle sanatseverlerin ilgi odağı olacak. Konserlerden tiyatro gösterilerine, sergilerden çocuk etkinliklerine kadar geniş bir program ziyaretçileri bekliyor.

Van Müzesi, festival kapsamında özel sergilere ev sahipliği yapacak.

BAKAN ERSOY: VAN'IN KÜLTÜREL MİRASI DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞACAK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin her kentin kendine özgü kültürel kimliğini ön plana çıkardığını belirterek, Van'ın bu organizasyonda önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Bakan Ersoy, Van'ın tarihini ve kültürel zenginliğini sanat aracılığıyla dünyaya anlatacağını söyledi.

Ersoy, Urartu medeniyetinden günümüze uzanan tarihi, doğal güzellikleri ve yaşayan kültürel değerleriyle Van'ın yalnızca festivale ev sahipliği yapmadığını, aynı zamanda kendi hikayesini sanat aracılığıyla anlattığını söyledi. Festival sayesinde kentin kültürel mirasının hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerle daha güçlü şekilde buluşmasının hedeflendiğini dile getirdi.

UNESCO tescilli Van kahvaltısı festivalin öne çıkan gastronomi değerleri arasında yer alacak.

VAN MUTFAĞI FESTİVALİN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLARINDAN BİRİ OLACAK

Festival kapsamında oluşturulan 25'ten fazla Lezzet Noktası, Van'ın zengin gastronomisini ziyaretçilerin beğenisine sunacak. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Van kahvaltısının yanı sıra otlu peynir, inci kefali, keledoş, kurut aşı, murtuğa, kavut, kete, Van balı ve yöresel reçeller gibi birçok lezzet festival boyunca tanıtılacak.

Gastronomi etkinliklerine televizyon programcısı ve akademisyen şef Asuman Kerkez ev sahipliği yapacak. Şef Mehmet Fatih Sarp, Aydın Demir ve Mehmet Gök'ün yanı sıra girişimci Gamze Cizreli, Bekir Kaya ile gastronomi yazarı Emine Tunadan da çeşitli söyleşi ve etkinliklerde konuk olarak yer alacak.

Van mutfağının en köklü lezzetlerinden keledoş, festivalde ziyaretçilerle buluşacak.

FESTİVAL AKŞAMLARINDA ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALACAK

Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı'nda düzenlenecek konserlerde birbirinden ünlü sanatçılar Vanlılarla buluşacak. Festival kapsamında Buray, Sefo, Kıraç, Simge, Fatma Turgut, Murat Boz, Sagopa Kajmer ve Bayhan sahne alarak müzikseverlere unutulmaz akşamlar yaşatacak.

Dokuz gün sürecek etkinlikler her yaştan ziyaretçiye hitap edecek.

SERGİLER, TİYATROLAR VE ÇOCUK ETKİNLİKLERİ ZİYARETÇİLERİ BEKLİYOR

Festival programında Van Müzesi'nde düzenlenecek "Yaşayan Miras: Van Sergisi", "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" ve "Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri" sanatseverlerle buluşacak. Geleneksel sanat atölyeleri ve kentin tarihini anlatan söyleşiler de etkinlik takviminde yer alacak.

Çocuklar için Atatürk Kültür Parkı'nda kurulacak Çocuk Köyü ile ASELSAN Çocuk Şenliği boyunca eğlenceli aktiviteler gerçekleştirilecek. Van Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenecek "Toti ile Poti" adlı çocuk oyunu da minik izleyicilere müzikli ve danslı bir gösteri sunacak.

Çocuklar için tiyatro oyunları, atölyeler ve ASELSAN Çocuk Şenliği düzenlenecek.

FOTOĞRAF TUTKUNLARI DA FESTİVALDE BULUŞACAK

Festival kapsamında düzenlenecek FotoMaraton Van ve FotoMaraton Çocuk etkinlikleriyle katılımcılar kenti kendi objektiflerinden görüntüleme fırsatı yakalayacak. Yarışma boyunca çekilecek fotoğraflarla Van'ın doğal ve tarihi güzellikleri farklı bakış açılarıyla kayıt altına alınacak.

11-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Van Kültür Yolu Festivali, konserlerden gastronomiye, tiyatrodan sergilere kadar yüzlerce etkinlikle hem kent sakinlerini hem de şehir dışından gelecek ziyaretçileri kültür ve sanat dolu dokuz günlük bir programa davet ediyor.