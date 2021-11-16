Aidat borcu ev sahibinden istenir

KİRACIM aylardır aidatı ödemiyormuş. Site yönetimi bu parayı benden istiyor. Ödemek zorunda mıyım?

634 sayılı yasa gereği aidat ödemekle sorumlu olan kişi doğrudan kat malikidir. Kiracı ile kat maliki arasındaki kira sözleşmesi sadece iki tarafı bağlayan bir sözleşme olduğundan, site yönetimini bağlamaz. Bu nedenle site yönetiminin öncelikle kiracıya müracaat etmek gibi bir zorunluluğu olmadığı gibi, kiracıya karşı hiçbir hukuki talepte bulunmasına da gerek yoktur. Kira kontratında aidatı kiracınızın ödeyeceği yönünde bir anlaşmaya vardıysanız, kiracınızın aidatları düzenli bir şekilde ödeyip ödemediğini kontrol etme sorumluluğu da size aittir. Yoksa site yönetimine kiracınızın ödemediği aidatlardan gecikme faizi ile birlikte sorumlu olursunuz.

SİTEDE yöneticiyim, aidatını ödemeyenlerin suyunu kesebilir miyim?

Kat maliki için Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 20'ye göre; asıl alacakla birlikte her aidat için aylık yüzde 5 hesabı ile gecikme tazminatı işletilebilir, ilamsız icra takibi yapılabilir. Madde 22'ye göre; bağımsız bölüm malikinin borçları sebebi ile diğer bağımsız bölüm malikleri lehine ipotek tesis edilmesi dahi istenebilir. Enerji faturaları tek bir fatura ile site yönetimine geliyorsa ve yönetim planında örneğin aidat borcunu ödemeyenlerin enerjisinin kesileceğine dair bir madde varsa veya kat malikleri kurullarında böyle bir karar alınmışsa, yönetim suyu kesebilir.