Yasalar marka sahibini koruyor

İsim hakkını aldığım markayı kullanan birileri daha var. Ne yapabilirim? Bu durumda benim haklarım neler?

Türk Patent Enstitüsü veya uluslararası patent ofisleri marifeti ile logo, isim ve ürün markanızı tescil ettirebilirsiniz. Tescilli bir marka, sahibine münhasır hak sağlar ve marka sahibinin, markasının izinsiz kullanımını engellemek, tescilli markası ile üretilen taklit malları toplatmak gibi birçok hakkı vardır.

Marka, daha önce 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki KHK ile korunmaktayken, 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu ile marka hakkı bu kanun kapsamında korunmaya başlamıştır. Marka hakkına tecavüz edilen bir kişi ve şirket, tecavüz fiilini gerçekleştiren kişilere karşı birtakım imkanlar elde etmekte, gerek hukuk davası gerekse ceza davası gibi davalar açabildiği gibi, dava devam ederken taklit marka ürünlerin toplatılması gibi taleplerde bulunma hakkına da sahiptir. Marka hakkına tecavüz etmenin cezai sorumluluğu olduğu gibi, marka hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, hak sahibinin elde edebileceği muhtemel gelir, marka hakkına tecavüz edenin elde ettiği net kazanç gibi kalemleri içeren maddi tazminat talepleri ve manevi tazminat talepleri de marka hakkına tecavüz eden kişi veya kişilerden dava yolu ile talep edilebilecektir.