Örnek No:55*

T.C. MAÇKA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Trabzon İl, Maçka İlçe, ERGİN Mahalle/Köy, 105 Ada, 23 Parsel,Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği" kapsamında emsal 0,40'ı aşmamak üzere, binayüksekliği hmaks (7,50 m) (2 kat), toplam inşaat alanı (250,00 m?)'yi geçmemesi ve kamuya ait yollardan 5.00 metre, komşu parsellerden 3,00 metre çekme mesafelerini layacak şekilde (bir) adet konut amaçlı yapılaşma şartlarının olduğunu, ayrıca Trabzon 2.Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli nazım imar plan notları (7.2.5.5.1.9.2.) maddesi kapsamında, 'parsel alanı 2500 m'den küçük, 2012'den önce yapılmış ve mevzuat gereği izinli sayılan tek yapının bulunduğu parsellerde toplam İnşaat Alanı 0,401 ve (250,00 m2)'yi aşmayacak şekilde ilave tek yapı yapılabilir. mahalle merkezine yakın konumda bulunduğu, yol, su, elektrik hizmetlerinden yararlandığı, etrafının meskûn mahal olduğu, güney yönünden mahalle yoluna cepheli, İlçe merkezindeki Kaymakamlığa, Hastaneye, Belediyeye, Meslek Yüksek Okuluna, Terminale, Sanayi sitesine ve Okullara yakın, (K.T.Ü) Üniversiteye, Havaalanına ve Şehir stadyumuna uzak konumdadır. 20 yaş üzeri10 tane ceviz ağacı vardır. Üzerinde bir yapı vardır. Bu yapıyarım bodrum kat ve 2 norma1 kattan oluşan üç katlı betonarme bir yapıdır. Yapının bodrum alanı 80,16 m2 (8,3m5x9,60m) ,1. ve 2. tat 92,69 m2 ( 8,35mx11,10m)'dir. Yapı mesken olarak kullanılmaktadır. Yapının dış cephesinin sıvalı ve boyalıdır. Çatı örtüsü mevcuttur. Yapının pencereleri PVC, dış kapıları demir olarak imal edilmiştir. Yapı genel olarak bakımlı bir görünüme sahiptir. Keşif günü bina kapalı olduğundan iç imalatları hakkında bir bilgi edinilememiştir. Yapını tamamlanma oranı tamdır. 10-15 yıllık olduğu düşünülen yapının yıpranma payı %15 olarak takdir edilmiştir.

Adresi : Maçka İlçesi Ergin Mahallesi Maçka / TRABZON

Yüzölçümü : 2.147,02 m2

Kıymeti : 5.681.915,40 TL

KDV Oranı :Satın alınan kısmın %67,93'ü %20 KDV ye tabi, kalan kısmı %10 KDV ye tabidir.

Kaydındaki Şerhler: kaydındaki gibi.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 10:18

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 10:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 10:18

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 10:18

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02515041 #ilan.gov.tr