Kız arkadaşımla büyük mutlulukla nişanlandık. Nişanda kendisine pırlanta set, 5 bilezik ve çok sayıda altın takıldı. Şimdi nişanı atacağını söylüyor. Fakat takıları geri vermeyecekmiş. Bu durumda neler yapabilirim?
Nişanlılıkta takılan altınlar, nişan evlilikle sonuçlanmışsa kadının olacaktır. Fakat Türk Medeni Kanunu'nun nişanlılığı düzenleyen maddelerinden 'Hediyelerin geri verilmesi' başlıklı 122. Maddesi "Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir" şeklindedir. Yine altınlar aynen geri verilemiyorsa yani örneğin satıldıysa bu durumda da 122/2 gereği "Hediye aynen veya mislen geri verilemiyorsa, sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır" şeklinde bir düzenlemeyle dava açılabileceği düzenlenmiştir. Ayrıca, TMK 120 gereği şartları var ise nişanlınıza karşı maddi ve manevi tazminat davası da açabilirsiniz. Nişanlılığın sona ermesinden doğan dava hakları, sona ermenin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.
Nişan takıları kimindir?
Kız arkadaşımla büyük mutlulukla nişanlandık. Nişanda kendisine pırlanta set, 5 bilezik ve çok sayıda altın takıldı. Şimdi nişanı atacağını söylüyor. Fakat takıları geri vermeyecekmiş. Bu durumda neler yapabilirim?
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