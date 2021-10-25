Hatalı tedaviden hastane de sorumlu

Burun ameliyatı oldum. Sorunlarım azalacağına, arttı. Hakkımı nasıl ararım?

Hatalı tedavi nedeniyle hem doktordan hem de hastaneden maddi ve manevi tazminat talep etme hakkınız bulunmaktadır. Maddi tazminatın kapsamına giren talepler, hatalı tedavi nedeniyle oluşan durumun düzeltilmesi için yapılacak yeni tedavi masrafları, ömür boyu sürecek tedavi masrafları, bakıma muhtaç hale gelen hasta için ömür boyu sürecek bakım masrafı, hastanın uğradığı geçici ve sürekli işgücü kaybı nedeniyle mahrum kaldığı ve kalacağı geliridir. Yine hasta hatalı tedavi nedeniyle yaşadığı elem üzüntü acı ızdırap ve psikolojik sarsıntı için de mahkemece takdir olacak manevi tazminat alabilecektir.

Güzellik merkezinde işlem sırasında cildim yandı. Nasıl bir yol izlemeliyim?

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlenen hizmet ayıbı söz konusudur ve dava açma hakkınız vardır. Ayrıca deride bir hasar meydana geldiğine göre zararınız sadece ödediğiniz para değildir. Derinin eski hale gelmesi, iyileşmesi için yaptığınız tedavi gideri, bu ayıp nedeniyle işe gidemediyseniz geçici veya mevcut ise kalıcı iş göremezlik tazminatı, manevi tazminat gibi alacak haklarınız da mevcuttur.