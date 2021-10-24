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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
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  • 24 Ekim 2021, Pazar

Eski yöneticinin sorumluluğu sürer

Bu yıl oturduğumuz apartmanın yöneticisi seçildim. Eski yöneticinin birçok usulsüz harcamalarını tespit ettim. Fakat kendisini genel kurulda ibra etmiştik. Yapılabilecek bir şey var mı?
Kat Mülkiyeti Yasasının 38'inci maddesine göre, yönetici kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumlu olup, aynı yasanın 39'ncu maddesine göre de kat maliklerine hesap vermekle yükümlüdür.
Yöneticinin kat malikleri kurulunca ibra edilmiş olması onu, yöneticilik yaptığı dönemde usulsüz yaptığı harcamalar ve zimmetine geçirdiği paralar nedeniyle kat maliklerine verdiği zararlardan dolayı sorumluluktan kurtarmaz.

Giriş katında oturanlar asansör giderlerine katılmak zorunda mıdır?
Yaşadığım apartmanın asansörü sürekli masraf çıkarıyor.
Bu ödemeyi yapmamak için ne yapmam gerekiyor?
Kat Mülkiyeti Kanunu'na tabi binalarda ortak yerleri kullanmamaktan dolayı bunların masrafına iştirakten kaçınılamaz.
Ancak bunun aksine hükümler yönetim planına konulabilir ve böyle bir hüküm de geçerlidir.
Çoğunlukla uygulamada gördüğümüz, bu tür bağımsız kat maliklerinin asansör giderlerinden muaf tutulduğudur. Eğer yönetim planında böyle bir madde yoksa, konuyu bağımsız bölüm malikleri toplantısında gündeme getirerek, yönetim planı değişikliği talep edebilirsiniz. Bu toplantıda bu yönde bir karar alınmazsa bulunduğunuz yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurabilir, yönetim planındaki hükmün değiştirilmesini isteyebilirsiniz.

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